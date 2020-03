Relanzamiento de Procrear: cómo será el nuevo programa y qué impacto tendrá en la construcción

Tweet Se lanzarán 100.000 créditos para la construcción y refacción de viviendas y una línea de otros 200.000 préstamos de hasta $30.000 para pequeños arreglos Se lanzarán 100.000 créditos para la construcción y refacción de viviendas y una línea de otros 200.000 préstamos de hasta $30.000 para pequeños arreglos Entre las medidas anunciadas por el Gobierno el martes pasado para amortiguar la caída de la economía frente a la expansión del coronavirus, se incluyó el relanzamiento del Programa Procrear, para la construcción y refacción de viviendas. El programa tiene ahora como objetivo reactivar la construcción en dos modalidades: por un lado, el programa ya conocido para la construcción y refacción de viviendas y, por otro lado, una nueva línea rápida para las pequeñas obras de arreglos y mantenimiento. La línea para pequeñas refacciones se va a lanzar con 200.000 créditos de hasta $30.000 cada uno En el primer caso, para la construcción y refacción de viviendas se lanzarán 100.000 créditos. Pero aun no se conocieron precisiones sobre requisitos, plazos y montos. Desde el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa, y que llevará adelante el programa, no brindaron precisiones. La otra línea para pequeñas refacciones se va a lanzar con 200.000 préstamos de hasta $30.000 cada uno. En ese caso, apuntar a obras chicas en las viviendas, como pintura, arreglo de baños y cocinas o impermeabilización de techos. "Vamos a generar unidades ejecutoras de bancos de materiales para llevar adelante obras de infraestructura barriales en escuelas, clubes o viviendas precarias. Buscamos atender a los sectores de menores recursos combinando trabajo con ingresos”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al anunciar la medida. La ministra María Eugenia Bielsa en una entrega de viviendas del Plan Procrear en Ituzaingó La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) apoyó las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y destacó el impacto positivo en el sector del relanzamiento del Plan Procrear, además del aumento de partidas presupuestarias para gastos de capital. También destacaron la convocatoria del gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo para la primera reunión de una Mesa de Coordinación del sector de la construcción con participación también de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). En ese encuentro, la Cámara propondrá incluir al sector en las líneas de crédito especiales, a tasas promocionales, para el pago de salarios y dejar sin efecto las caducidades de planes de pago, entre otras iniciativas. La crisis sanitaria que afecta al mundo agravará la propia situación excepcional que vive el sector de la construcción desde marzo de 2018 con pérdida de empleo y empresas en estado crítico Además, pedirán prorrogar los plazos y adecuar el régimen de repatriación de fondos del exterior para su utilización en inversiones nuevas en construcción. “La crisis sanitaria que afecta al mundo agravará la propia situación excepcional que vive el sector de la construcción desde marzo de 2018 con pérdida de empleo y empresas en estado crítico. A esto se suma una parálisis de las inversiones industriales que esta crisis solo puede agravar, y con ello, la situación de nuestras compañías constructoras”, señalaron en un comunicado. Con todo, desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) advirtieron que el relanzamiento de Procrear no será suficiente para reactivar a la actividad. “El sector está mal. Para reactivar hace falta mucho más. Esperábamos medidas potentes”, señaló Damián Tabakman, titular de la entidad. La próxima semana tenían previsto un primer encuentro con María Eugenia Bielsa, con quien hasta ahora no habían logrado reunirse, pero fue suspendida por las medidas de protección para evitar el contagio del coronavirus. “El comité de la CEDU tendrá una reunión virtual para definir que vamos a hablar con la ministra. La verdad es que no me animo a pedir beneficios fiscales. Las arcas públicas deben estar orientadas al tema del coronavirus”, indicó Tabakman. Próximo >