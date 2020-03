Educación comenzó a repartir los cuadernillos pedagógicos y ya piensan en clases virtuales

Tweet El Ministerio de Agustina Vila busca darle continuidad pedagógica a distancia a más de 5 millones de alumnos. Y ya se preparan para una segunda etapa por si las clases no empiezan. En tanto, los comedores escolares van a entregar bolsones de comidas para evitar la asistencia de los niños y adolescentes El Ministerio de Agustina Vila busca darle continuidad pedagógica a distancia a más de 5 millones de alumnos. Y ya se preparan para una segunda etapa por si las clases no empiezan. En tanto, los comedores escolares van a entregar bolsones de comidas para evitar la asistencia de los niños y adolescentes Mientras se afina el acceso a los cuadernillos con ejercicios -para asegurar la continuidad pedagógica a distancia hasta el 31 de marzo- para los más de 5 millones de alumnos bonaerenses, desde el Ministerio de Educación ya se prepara para una segunda instancia: las clases virtuales. Si bien la decisión de continuar con la suspensión de clases por el Coronavirus más allá de la fecha pautada será decisión del Ejecutivo, fuentes de la cartera educativa comentaron a INFOCIELO que "están obligados" a pensar en una profundización de la situación. En ese sentido, explicaron que ya se analizan y se hacen pruebas de "clases virtuales" y de "aulas web", todas herramientas más vinculadas, quizá, con el ambiente universitario, donde ya están largamente extendidas. En el edificio de Calle 13 sí admiten que la implementación de esos mecanismos van a necesitar una fuerte capacitación de los docentes, los cuales deberán familiarizarse con el dictado y la producción de contenidos en plataformas electrónicas. Más allá de si estas propuestas se materialicen o no, desde el entorno de la ministra Agustina Vila consideran que "todo este esfuerzo" y el despliegue de alternativas "no será en vano" porque en un futuro podrían tener aplicación. Con respecto al operativo de "Continuidad pedagógica", se informó que, en las próximas horas, los materiales van a estar disponibles para descargar en la página web de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE). Por estos momentos, los programadores estaban puliendo la presentación de la pantalla para que sea fácil ubicarlos. En paralelo, Educación imprimió unos 700 mil cuadernillos para los hogares que no tiene conectividad y que deberán recurrir a la versión papel de los tutoriales. Primero llegarán a centros de distribución y luego saldrán para los colegios. Así, a partir de mañana, aproximadamente, estarán llegando a los estudiantes que los requieran. Una vez realizados, esos cuadernillos serán entregados para su correción. En el caso de las impresiones, la recepción se hará con los cuidados sanitarios correspondientes. No obstante, padres y alumnos podrán estar en contacto con los docentes durante todo el proceso. En relación a los días perdidos, en el Ministerio "no tienen pensando" recuperarlos en las vacaciones de invierno o en las de verano y por ahora el calendario escolar no se modifica. "La solución es más Estado. Intensificar los servicios y la presencia. Pero cuidando también a los trabajadores de la educación y de la Provincia en general", comentaron cerca de Vila. Refuerzo para higiene y limpieza y cambios en el SAE Desde la DGCE detallaron que la semana pasada hubo una partida extraordinaria de 58 millones de pesos para Higiene y Limpieza para los consejos escolares, lo que significa un 60% de aumento promedio en esos dos conceptos con respecto a lo que recibían en septiembre. En tanto, se crearon comisiones distritales de salud en las escuelas, compuestas por profesionales del sistema de salud y educativo, "con el objeto de llevar al territorio las medidas de prevención". Con respecto al Sistema Alimentario Escolar, para evitar la concurrencia a los edificios se comenzó a entregar un bolsón de comida por alumno con provisiones hasta el retorno a las aulas. En la actualidad, son 1.800.000 los alumnos que almuerzan o desayunan en los colegios, de los cuales 400 mil almuerzan. La idea es llegar a todos con el trabajo conjunto con los Municipios y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. EA < Prev Próximo >