El drama del Coronavirus en España contado en primera persona por un Rivadaviense

En Master FM 102.1 dialogamos con Aldo Ares quien se encuentra viviendo en Madrid desde hace muchos años quien nos contó como se vive el drama de la pandemia mundial y cuales son los cuidados que debemos tener en Argentina ante el poderoso virus. El rivadaviense vive actualemente enla ciudad de Madrid capital de España, el país que hoy tiene uno de los numéros mayores de contagiados de Coronavirus detrás de China e Italia y nos cuenta el día a día de una lucha sin cuartel con el COVID-19 Nuestra casa es la vacuna "Nuestra casa es la única vacuna que tenemos en estos momentos para defendernos del Coronavirus, no hay otra, no hay que salir de casa y no tener contacto con nadie porque no hay tratamiento…, Madrid, donde hoy vivo, es uno de los centro de mayor contagio, casi el 50% de los casos en España, están en Madrid, y los afectados son los mayores, gente de más de 70 años…, de hecho la falta de respiradores hace que se esté dejando morir a la gente de más edad y salvándose a las de menos o con más posibilidades de sobrevivir, el tema es realmente catastrófico y espero que en Argentina tomen conciencia de esto…, nosotros no podemos siquiera ir a la casa del vecino, está prohibido…, cosas que parecieran estúpidas, son claves para no contagiarte, el virus no le perdona la vida a nadie, una vez que se desparrama no lo para nadie…" – aseguro Ares agregando que – "en Madrid no hay circulación de nada, anda en la calle solamente quien lo debe hacer por obligación, de hecho aquí se recibe una multa de 30 mil euros de multa por circular sin motivación…" Como es el día a día "Yo vivo en una casa bastante grande con mucho jardín también, podemos circular por la misma con relativa libertad y bienestar, quienes viven en departamento hasta tienen que hacer ejercicios para mantenerse activos…, mis hijos estudian desde casa dado a que las clases están suspendidas hace una semana, de hecho ya viendo como venía el tema, decidí de ante mano poner en veintena a toda mi familia, teniendo en cuenta lo que venía pasando en China e Italia, la verdad es que todos los países vamos a pasar por lo mismo, el problema de este virus es la velocidad que tiene para propagarse…, esto realmente es una catástrofe…" – aseguro Aldo Ares desde Madrid, España.