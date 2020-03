En plena pandemia renunció el jefe de Infectología del Hospital de Niños

Tweet Por otra parte hubo una reunión el viernes para tomar decisiones de funcionamiento de aquí en adelante. Hay mucha preocupación por el avance de la enfermedad y se habló hasta de "cerrar la atención completa en todos los consultorios externos de todas las especialidades" para que los médicos se aboquen a atender el coronavirus Por otra parte hubo una reunión el viernes para tomar decisiones de funcionamiento de aquí en adelante. Hay mucha preocupación por el avance de la enfermedad y se habló hasta de "cerrar la atención completa en todos los consultorios externos de todas las especialidades" para que los médicos se aboquen a atender el coronavirus Por Alejandro Salamone En medio de la pandemia y con drásticas medidas tomadas a nivel nacional, provincial y local para frenar el avance del coronavirus, renunció el jefe de Infectología del Hospital de Niños "Sor María Ludovica", doctor Juan Morales, un área que demás está decir que junto a Epidemiología es clave en medio de la emergencia sanitaria. Fuentes fidedignas señalaron a El Editor Platense que el médico dio un paso al costado por "diferencias" con la dirección del centro asistencial a cargo desde el pasado 18 de febrero del doctor Eduardo Pucci, quien había sido presentado junto a su equipo durante un masivo acto. Morales presentó su renuncia y aún no se ha designado a su reemplazante, informaron las fuentes. Por otro lado, en una asamblea masiva encabezada por el director del hospital y el comité de Epidemiología el viernes pasado en el SUM (Salón de Usos Múltiples) que estaba repleto de gente entre médicos y personal de enfermería y de todas otras áreas profesionales y no profesionales, se dijo que "estamos como en situación de guerra" y si bien aún no llegaron circulares oficiales a los trabajadores, se habló en esa reunión de "cerrar la atención completa de todos los consultorios externos de todas las especialidades, se suspenden cirugías programadas y todos los médicos estarán abocado a lo que pueda suceder relativo a la pandemia". No obstante, como se mencionó anteriormente, los profesionales y no profesionales están esperando circulares oficiales internas para saber cómo continuar. Por otra parte, se supo que "el hospital se partió en dos y se divide la circulación del personal médico por un lado y los pacientes por otro". "Se cerraron dos salas completas y se destinaron a la preparación de camas con respirador en caso de que los chicos tengan la patología, a pesar de que hay un registro muy bajo de muertes de niños menores de 15 años, de hecho no hay ningún caso, aunque los niños son vectores asintomáticos y por ende general peligro para los mayores." En la reunión se mencionó y se dejó en claro que el coronavirus "como todos los virus es reversible, lo que pasa es que puede derivar en una insuficiencia respiratoria que requiere respirador artificial y no hay para tanta gente (es lo que ocurre en Italia). Por eso hay que intentar frenarlo desde ahora, tomar consciencia". Próximo >