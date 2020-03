Duele el corazón rojo...se fue Cielorraso

Tweet Guillermo “Cielorraso” López fue encontrado sin vida en su domicilio de calle España en la jornada del martes y enseguida los hinchas, jugadores y dirigentes de Independiente de América y de los distintos clubes de la Liga expresaron su pesar a través de las redes sociales. En una nota para Master FM, Camilo Gaitán gran amigo de la vida por más de 40 años, lo recuerda con mucho cariño Guillermo “Cielorraso” López fue encontrado sin vida en su domicilio de calle España en la jornada del martes y enseguida los hinchas, jugadores y dirigentes de Independiente de América y de los distintos clubes de la Liga expresaron su pesar a través de las redes sociales. Se va a extrañar “De eso no cabe dudas, mas allá de haber hecho con él la primaria y conocernos de toda la vida, nos unía la pasión por Independiente y ambos somos socios hace más de 40 años, se va a extrañar, de hecho había jóvenes que recordaban hacerle muchas achurias y que el respondía siempre con una sonrisa…, fue una excelente persona y además trabajo siempre por el club, era querido por todos, su forma de ser así lo hizo, que todos lo quisieran…, vivió a su manera, hizo lo que le gusto, trabajo y dedico gran parte de su vida al Rojo…” – aseguro Gaitán. Cielorraso A modo de descripción y con anécdota, camilo recuerda a Cielorraso expresando – “cuando estábamos armando la cancha de futbol 5 allá por el `93 durante la presidencia de Juan Flores, nos reuníamos todas las noches y habíamos armado 2 grupos de 3 o 4 personas cada uno que nos íbamos rotando y trabajábamos hasta tarde…, una noche le tocaba hacer las compras a Picoco Farías y donde actualmente tiene su comercio, había un boliche y no recuerdo porque complicación no llego a comprar la carne, se apareció con salchichas y Cielorraso ya había prendido el fuego y dice “MIRA LO QUE TRAJO…!!!, porque el llevaba matambre, chorizos, costillas, de todo un poco, y aunque Cielorraso lo quería matar, igual comió salchichas…, hay infinidad de historias que podríamos comentar de Cielo, este año había expresado que se sentía un poco cansado y que no sabía si iba a seguir masajeando y eso, pero bueno, este imprevisto hizo que se fuera y que no pudiera seguir disfrutando de esta vida, que no es tan placentera pero que tendrá siempre un lugarcito para el en Independiente, algo en el Rojo seguramente en algún momento llevara su nombre…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >