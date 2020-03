Gral. Villegas: Falleció un menor de 12 años, aguardan determinar la causal de muerte

Tweet El deceso fue constatado anoche luego que la ambulancia del SAME arribara al domicilio ubicado sobre la calle Moreno. El deceso fue constatado anoche luego que la ambulancia del SAME arribara al domicilio ubicado sobre la calle Moreno. Las primeras estimaciones es que se trató de una muerte súbita producida cuando el niño se disponía a bañarse luego de haber estado jugando con amigos. Sus hermanos lo habrian hallado en el baño y su madre en la desesperación habría movido el cuerpo hasta la puerta, lugar en que se encontraba cuando arribó el equipo des Servicio de Emergencias Médicas. A pesar de los intentos de reanimarlo en el hospital donde fue trasladado inmediatamente a pesar de no presentar signos vitales, no pudieron revivirlo. Esta mañana por el requerimiento de la madre de determinar la causal de muerte, se aguarda el arribo del padre que viviría en otra ciudad para que acompañe la decisión, se practicaría la autopsia por lo que se dio intervención a la policía. Fuente: Distrito Interior Próximo >