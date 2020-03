Massa, sobre el coronavirus:

Tweet El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa se refirió a las medidas que el Gobierno está tomando respecto a la pandemia del coronavirus (COVID-19). "Una de las medidas más importantes para que esto no crezca es avanzar con el aislamiento y cumplirlo. Aislarse significa salvar vidas", afirmó. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa se refirió a las medidas que el Gobierno está tomando respecto a la pandemia del coronavirus (COVID-19). "Una de las medidas más importantes para que esto no crezca es avanzar con el aislamiento y cumplirlo. Aislarse significa salvar vidas", afirmó. "Es importante entender que en estos momentos, al comando de la emergencia está el presidente, él anunciará las medidas. Nosotros podemos ayudar y colaborar. Es tiempo de obedecer y no de imponer ideas. Cuando entramos en emergencias, lo mejor es que haya alguien que defina el rumbo hacia donde se va. El presidente va a tomar las medidas que hagan falta, por más incómodas o desagradables que resulten al día a día", afirmó Massa. Massa también enfatizó: "No corramos al supermercado para llevarnos todo. Argentina tiene capacidad y stock de alimentos y producción para abastecer a toda la ciudadanía. Debe haber una capacidad de control del Estado y responsabilidad empresaria. Aquellos que se aprovechan de la gente hay que denunciarlos ante la sociedad". Asimismo, agregó: "Esta pelea no puede tener grieta, es de todos los argentinos. Ayer, todos los líderes parlamentarios hicieron eso y escuchamos al presidente. Es nuestra responsabilidad. Le pedimos a la gente que se quede en casa pero nosotros también debemos poner el cuerpo" y sostuvo: "una de las medidas más importantes para que esto no crezca es avanzar con el aislamiento y cumplirlo. Aislarse significa salvar vidas". Respecto al avance del coronavirus, Massa afirmó finalmente: “El desafío es aplanar la curva, transformándola en una meseta. Debemos tener listo el sistema de salud, para ello es fundamental el trabajo coordinado entre el gobierno nacional, de la ciudad, los intendentes y gobernadores”. Próximo >