Una rivadaviense y su marido están varados en Cuzco Perú

Tweet Se trata de la abogada Maria Natalia Lopez y de Facundo Outerelo su esposo de Santa Rosa quienes habían viajado a Perú de vacaciones. Están allí formando parte de los más de 350 que pernoctan en Cuzco, a la espera de volver al país pese al cierre de fronteras dispuesto por el gobierno peruano. Están allí formando parte de los más de 350 que pernoctan en Cuzco, a la espera de volver al país pese al cierre de fronteras dispuesto por el gobierno peruano. Denuncian la falta de respuestas por parte de Cancillería y los abusos a los que son sometidos. Natalia y su esposo cuentan que "por lo dispuesto por el Gobierno de Perú los hicieron volver del aeopuerto nuevamente a su departamento y no pueden trasladarse por tierra a ningún lado porque no los dejan" "Hola, somos argentinos y estamos varados en Cuzco". Con esa frase se identifican los más de 350 turistas argentinos que están aislados e inmovilizados en la ciudad peruana de Cuzco, junto a otros cientos de connacionales 'atrapados' en Lima y otros rincones de Perú, a raíz del cierre de fronteras en la Argentina y las severas restricciones impuestas por la administración peruana para detener el avance del coronavirus. Dada la paralización en Perú y las drásticas medidas adoptadas en la Argentina, más de 1.700 turistas argentinos están varados en el país inca con mínimas chances de retornar en las próximas horas, ya que si bien ambos países están en tratativas para destrabar vuelos de rescate que permitan la repatriación de los argentinos, las negociaciones aún no han finalizado y la incertidumbre crece con el paso de las horas. En ese sentido, los afectados denuncian que la Cancillería argentina, a través de su embajada en Lima, no ofrece respuestas respecto a los vuelos de rescate que anunció el Gobierno nacional para los connacionales varados en ese país sudamericano. "El aeropuerto (de Lima) no está cerrado, vemos como salen aviones hacia Chile, Israel y otras partes del mundo, menos a la Argentina", aseguró una de las turistas varadas. "No se puede comprar boletos por internet, tampoco se puede acceder al aeropuerto si no tenés un boarding pass para las siguientes dos horas. Las agencias no te atienden el teléfono. Y no tenemos a nadie que nos diga cómo vamos a vivir esta cuarentena acá, porque hay muchos argentinos que se quedaron sin hospedaje y muchos alojamientos se están aprovechando de la situación. No sabemos cómo vamos a seguir adelante sin respuestas por parte de la Argentina ni de Perú", describieron con angustia dos jóvenes argentinas varadas. Próximo >