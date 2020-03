Javier Reynoso pidió

Tweet En conferencia de prensa, el Intendente Municipal Javier Reynoso anunció un nuevo pack de medidas en pos de reforzar las acciones de prevención ante la pandemia de Coronavirus: En conferencia de prensa, el Intendente Municipal Javier Reynoso anunció un nuevo pack de medidas en pos de reforzar las acciones de prevención ante la pandemia de Coronavirus: • Cierre de las Dependencias Municipales a partir de las 00:00 de mañana, con excepción de los servicios esenciales: salud, seguridad y limpieza (la cual se hará de forma reducida). En las demás áreas se establecerán guardias activas. • Todos los recursos económicos y humanos del Municipio estarán enfocados en la concientización y protección salubre y social de los vecinos de Rivadavia. • Acceso restringido a los cascos urbanos del Distrito, permitiendo solo el ingreso de residentes y de aquellas personas que requieran hacerlo por motivos laborales solo para dar cumplimiento a la ley de abastecimiento. • Cierre de la Terminal de Ómnibus hasta –en principio- el miércoles 25 de marzo a las 08:00 hs, siendo el plazo prorrogable según las distintas indicaciones brindadas por las autoridades sanitarias. Finalmente, el Jefe Comunal solicitó a la comunidad la restricción del uso de los espacios públicos y la reducción de las actividades comerciales que no sean indispensables para el bienestar salubre de nuestros vecinos. “Quédense en sus casas, cuídense. Y pensemos en la población de riesgo, que son quienes podrían requerir del sistema sanitario. Ellos serán nuestra prioridad en las decisiones tomadas y en la atención”, concluyó. • No estamos poniendo una muralla, pero si un resguardo para nuestro beneficio y nuestra salud • Dentro del Sistema de Salud solo va a quedar con atención los SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD • En las localidades del distrito se restringe el ingreso a los cascos urbanos y el registro lo hará policía • En cuanto de vencimientos con respecto a salud fueron prorrogados, así que cualquier situación particular comuníquense con el ente correspondiente • En principio todas las medidas son hasta el 31 de marzo, lo cual no implica que se extiendan los plazos LAS MEDIDAS – Todos los esfuerzos (recursos, obras, personal) del municipio irán para enfrentar esta situación. – Se pondrá desde el Municipio el foco en salud y abastecimiento – Se restringe el uso del espacio público. – Desde las 14:00 horas de este jueves 19. se dispone el cierre de todas las dependencias municipales que no brinden servicio esencial, a excepción de Salud y Abastecimiento. en Salud se atenderán urgencias. –Los empleados municipales trabajarán de forma remota y deberán estar a disposición de un llamado de los vecinos – Habrá restricción en los accesos a los cascos urbanos del distrito. – Solo se permitirá ingreso a los residentes en Rivadavia. La excepción será para quienes estén relacionados a la Ley de Abastecimiento con indicación de circulación y permanencia. – Se incluirán respiradores portátiles duplicándose la cantidad de respiradores en terapia intermedia. – Pidió restringir actividad a lo mínimo indispensable a los comerciantes de servicios no esenciales ni de abastecimiento – “El esfuerzo tiene que ser de todos” dijo Reynoso una vez más . Finalmente, el Jefe Comunal solicitó a la comunidad la restricción del uso de los espacios públicos y la reducción de las actividades comerciales que no sean indispensables para el bienestar salubre de nuestros vecinos. “Quédense en sus casas, cuídense. Y pensemos en la población de riesgo, que son quienes podrían requerir del sistema sanitario. Ellos serán nuestra prioridad en las decisiones tomadas y en la atención”, concluyó. LA TERCERA CONFERENCIA DE PRENSA < Prev Próximo >