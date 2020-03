Kicillof libera fondos para los intendentes para amortiguar el impacto del parate económico

Tweet El Gobernador se reunió hoy con todos los jefes comunales de la Provincia. Habrá una partida extraodinaria y, principalmente, una aplicación inmediata del Fondo de Infraestructura Municipal El Gobernador se reunió hoy con todos los jefes comunales de la Provincia. Habrá una partida extraodinaria y, principalmente, una aplicación inmediata del Fondo de Infraestructura Municipal El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscó hoy llevarle tranquilidad a los intendentes bonaerenses en el marco de la crisis provocada por el Coronavirus y ante la cuarentena generalizada que decretará Alberto Fernández. En ese marco, también les pidió que "no se corten solos" de aquí en adelante. Kicillof mantuvo hoy tres reuniones con los jefes comunales en la La Plata, una atrás de otra. Ordenados por sección electoral, recibió a casi los 135 alcaldes pero por tandas como recaudo sanitario, para evitar amontonamientos. En ese marco, Kicillof anunció una partida de $300 millones a repartir según el CUD (Coeficiente Único de Distribución) y la inmediata liberación de los $2000 millones del Fondo de Infraestructura Municipal de este año. "Axel les pidió que el FIM sea para obras de salud, que se note el impacto", comentó uno de los asistentes. El Fondo sale de los $67 mil millones del endeudamiento que fue aprobado por la Legislatura en diciembre. Otra de las inquietudes de los alcaldes pasó por garantizar la paz social durante el aislamiento obligatorio, más que nada en el Conurbano. En ese punto, Kicillof les garantizó que "los recursos van a estar" pero les pidió que "no se corten solos". La mención no fue al azar. Varios intendentes, de Cambiemos y del peronismo, tomaron medidas muy estrictas de manera unipersonal, como cerrar los accesos o prohibir el ingreso a toda persona ajena al distrito. En algunos casos, se generaron momentos de tensión. Por otro lado, habló Daniel Gollan, Ministro de Salud, quien les explicó que la prioridad es sumar plazas de aislamiento, de atención y de terapia intensiva. Según comentaron fuentres ministeriales a este medio, Salud buscará aumentar en un 70% la capacidad instalada de las terapias intensivas de los hospitales provinciales. Para ello se incorporarán: 500 camas, 400 respiradores, 600 bombas de infusion y 400 monitores. “Les quiero pedir colaboración y contacto permanente. Tenemos que dar el ejemplo de responsabilidad y solidaridad”, dijo Kicillof acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; Gollán y Agustina Vila (Educación). "Durante la reunión repasaron las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial durante los primeros días de la emergencia sanitaria, tanto para prevenir la propagación del virus como para atender casos positivos, y se acordó un esquema de trabajo conjunto para todo el territorio bonaerense", señalaron desde Gobermación. Próximo >