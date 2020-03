Encontronazo entre dos intendentes en plena reunión con Axel Kicillof

Tweet Dos intendentes tuvieron una fuerte discusión y casi se van a las manos durante la reunión convocada por Axel Kicillof para discutir los protocolos para prevenir el Coronavirus, esta tarde, en la ciudad de La Plata. Dos intendentes tuvieron una fuerte discusión y casi se van a las manos durante la reunión convocada por Axel Kicillof para discutir los protocolos para prevenir el Coronavirus, esta tarde, en la ciudad de La Plata. Se trata de Pablo Zurro, de Pehuajó, kirchnerista a ultranza, y Mariano Barroso, de 9 de Julio, un hombre muy identificado con el PRO. Según relataron testigos presenciales a INFOCIELO, la reyerta se inició por un cuestionamiento sobre el desempeño de las autoridades de la Región Sanitaria II, a la que ambos distritos pertenecen. Barroso deslizó una crítica respecto de Pedro Hernández, quien sería cercano al intendente de Pehuajó, que es la cabecera de la región que incluye a los distritos de Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas. Zurro, que tiene fama de reaccionar, no soportó las críticas que, siempre de acuerdo a testimonios, fueron expresadas de manera respetuosa, y se le fue al humo a Barroso. No sólo no respetó la distancia interpersonal recomendada para evitar el contagio del Coronavirus, sino que llegó a “pechear” a su colega. La cosa no pasó a mayores, pero el comentario de la mayoría de los testigos no fue muy indulgente para con la conducta del intendente de Pehuajó. Tampoco quedó demasiado bien parado el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien tras algunos titubeos dio por terminada la reunión en ese momento. Kicillof, hay que remarcar, no estaba presente. Próximo >