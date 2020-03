Bancos durante la cuarentena: cerrarán las sucursales pero habrá carga de dinero en los cajeros y banca electrónica

Tweet Para asegurar el abastecimiento de efectivo, cada entidad deberá responsabilizarse por los cajeros de sus sucursales y las transportadoras de caudales lo harán con aquellos cajeros ubicados fuera de ellas. Para asegurar el abastecimiento de efectivo, cada entidad deberá responsabilizarse por los cajeros de sus sucursales y las transportadoras de caudales lo harán con aquellos cajeros ubicados fuera de ellas. Las sucursales bancarias no abrirán al público durante toda la semana próxima pero se mantendrán activos los cajeros automáticos y la banca electrónica para poder operar a través de home banking, según las determinaciones que se apresta a tomar el Poder Ejecutivo para establecer una cuarentena total en todo el país para reducir los contagios del coronavirus. Durante la semana próxima, los días lunes y martes serán feriados, por lo que ya estaba establecido que no funcionaran las sucursales más allá de la situación excepcional generada por la pandemia. Los días miércoles, jueves y viernes serían declarados “días inactivos”. Durante esos tres días, operará la banca electrónica, ya que funcionarán las cámaras compensadoras, pero no habrá clearing de cheques. También funcionará el mercado cambiario. En esas tres jornadas se mantendrá en funcionamiento el Tesoro del Banco Central, de manera de asegurar la carga de los cajeros automáticos. Se establecerá una mecánica por la cual cada banco deberá responsabilizarse por abastecer los cajeros de sus sucursales y las transportadoras de caudales lo harán con aquellos cajeros ubicados fuera de ellas. Se espera que una vez que el Poder Ejecutivo dicte el decreto con las medidas de cuarentena total, el Banco Central publique en la jornada de mañana la normativa especifica para otras operaciones financieras. Los bancos deberán garantizar el abastecimiento de efectivo en sus sucursales Asimismo, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció hoy declarar “días inhábiles” del 16 al 31 de marzo del 2020 para las actuaciones cambiarias y financieras en el marco del fuero Penal Cambiario, “sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se cumplan en dicho período por no ser necesaria en ellos la intervención de los encausados”, según explicó el organismo a través de un comunicado. “Más allá de esta decisión, el BCRA facultó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para decidir qué casos necesitan resolverse con urgencia y encargar las actuaciones correspondientes en estas fechas”, agregó el BCRA. “Esta disposición tiene por objetivo contribuir con el aislamiento sanitario, en línea con las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, y preservar la salud tanto del personal de esta institución como la de todas las personas que concurren a esta sede administrativa con motivo de la sustanciación de los sumarios instruidos”, concluyó el comunicado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación había tomado una determinación similar en referencia a las actuaciones judiciales de los tribunales de todo el país. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había decretado una “feria fiscal” para esa fecha. Esa decisión implica la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. < Prev Próximo >