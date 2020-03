La Cooperativa Eléctrica de González Moreno tomó medidas por la cuarentena total

Tweet Desde la entidad intermedia del Meridiano V se informa la comunidad sobre diferentes medidas que se decidieron a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación declarando la cuarentena total y obligatoria. Desde la entidad intermedia del Meridiano V se informa la comunidad sobre diferentes medidas que se decidieron a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación declarando la cuarentena total y obligatoria. COMUNICADO de la COOPERATIVA ELECTRICA LTDA de GONZÁLEZ MORENO "Estimados habitantes de González Moreno: Luego del DNU informado esta noche por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y habiendo decidido que: Desde las 00 horas del 20 de marzo y hasta el 31 de marzo a las 24 horas se declara la CUARENTENA TOTAL, y, siendo la Cooperativa Eléctrica proveedora de servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua potable, y también otros servicios de suma importancia para la vida del pueblo, es necesario mantenerlos informados sobre la manera en que va a prestar estos servicios durante esta cuarentena y mantenerlos funcionando de una manera acorde a la situación, a saber: 1.- Acatamos y apoyamos todas las medidas de prevención tomadas por los gobiernos nacional, provincial y municipal. 2.- Nuestros servicios funcionarán a partir de hoy, y hasta nuevo aviso, de la siguiente manera: 3.- #EnergíaEléctrica: Servicios de guardias y atención de reclamos que afecten al normal funcionamiento de la energía en hogares, zona rural y alumbrado público. #Teléfonodeguardia: 2302510746. 4.- #AguaPotable: Servicios de guardias y atención de reclamos que afecten a la normal utilización de las redes de agua en los domicilios y problemas que pudieran surgir en la red. Importante: Hemos incorporado dos nuevas bombas, por decisión de la Cooperativa, para poder abastecer de mejor manera a la población. Teléfono de guardia: 2302 510746. 5.- #Internet: Servicio de guardia activa. No se realizarán nuevas conexiones. #Teléfonodeguardia: 2302 470335. 6.- Administración: Permanecerá cerrada. 7.- Venta de #electrodomésticos: Permanecerá cerrado el local pero podrán llamar a un número de teléfono para hacer alguna compra necesaria (ejemplo: tener que reemplazar una heladera que se haya roto, un cargador de celular, etc), y se le venderá de la misma manera que lo veníamos haciendo con los misma financiación. #Teléfonodeguardia: 2302 470335. 8.- Hotel Meridiano V: Permanecerá cerrado. 9.- Servicio de #celulares cooperativos: En lugar del local de electrodomésticos y la administración podrá hacer consultas o reclamos a un teléfono celular. #Teléfonodeguardia: 2302 368965. 10.- Servicio Médico Cooperativo: Funcionará normalmente, pero exigimos que sólo concurran por razones necesarias y con los recaudos del protocolo de emergencia. #Teléfono de los #consultorios: 02302 496092. 11.- Por cualquier consulta que no sea específica de los servicios: 2302 368965." #YoMeQuedoEnCasa #NosCuidamosEntreTodos #Solidaridad Próximo >