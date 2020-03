El Frente de Todos - Somos Rivadavia solicitó al Ejecutivo la elaboración de Alcohol en gel

Tweet Desde el Frente de Todos - Somos Rivadavia los ediles enviaron una nota enviada al intendente Municipal a los efectos de solicitarle la elaboración y posterior distribución de alcohol en gel en el laboratorio de nuestro hospital Municipal. Desde el Frente de Todos - Somos Rivadavia los ediles enviaron una nota enviada al intendente Municipal a los efectos de solicitarle la elaboración y posterior distribución de alcohol en gel en el laboratorio de nuestro hospital Municipal. Dicho pedido está basado en la necesidad de proveer de alcohol en gel a los lugares públicos y privados de alta concurrencia como así también a las familias más vulnerables que no pueden acceder a este producto debido a la falta de recursos económicos. S bien el uso de alcohol en gel no sustituye un adecuado lavado de manos (lo que debe incentivarse todo el tiempo), su uso individual (sin lavar manos) reduce significativamente la cantidad de bacterias que se encuentran en las manos. La ciudad de América, en su Hospital Municipal, cuenta con un laboratorio con las condiciones necesarias y el personal capacitado para elaborar este producto. Por este motivo, desde nuestro bloque, sugerimos que se empleen los recursos materiales y humanos necesarios para la elaboración, en ese laboratorio, de alcohol en gel antiséptico, gel antibacterial o gel limpiador bactericida para que el mismo pueda ser distribuido de manera gratuita a los lugares de mayor concurrencia de gente (comercios, farmacias, supermercados) como a las familias mas vulnerables que, por sus escasos recursos económicos no puedan acceder al producto. Asimismo solicitamos que de llevarse a cabo esta iniciativa, se difunda entre los miembros de la comunidad e instituciones para conocimiento de público en general, así de esta manera, pueden conocer cómo hacerse de este producto (previa coordinación con el área encargada de su distribución). LA NOTA América, 19 de Marzo de 2020 Ref: Elevar sugerencia Sr. Intendente Municipal Dr. Javier U. Reynoso América S / D Por medio de la presente y en nuestra calidad de concejales integrantes del bloque “FRENTE TODOS SOMOS RIVADAVIA”, nos dirigimos a Ud. a los fines de elevarle una sugerencia que en otro momento legislativo hubiese sido canalizado mediante un proyecto de resolución. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad recomendadas y la necesidad de colaborar entre todos para afrontar esta pandemia mundial y atendiendo a la necesidad de cuidarnos entre todos, elevamos la siguiente sugerencia por este medio. Viendo la necesidad de proveer de alcohol en gel a los lugares públicos y privados de alta concurrencia como así también a las familias más vulnerables y considerando que el alcohol en gel antiséptico, gel antibacterial y alcohol en gel o gel limpiador bactericida es un producto antiséptico que se usa para la desinfección de manos y que principalmente está compuesto por alcohol isopropilico, etílico o propílico; Que si bien el uso de alcohol en gel no sustituye un adecuado lavado de manos (lo que debe incentivarse todo el tiempo), su uso individual (sin lavar manos) reduce significativamente la cantidad de bacterias que se encuentran en las manos; Que, como no siempre se dispone de jabón y agua para la limpieza de las manos, el usar el alcohol contenido en un gel que pueda ser fácilmente aplicado y transportado representa una buena opción para lograr una desinfección constante y eficiente; Que ante la expansión de la pandemia Coronovirus surgieron varios datos falsos sobre métodos de prevención y entre las mas difundidos fue la elaboración de alcohol en gel casero, incluso cuando especialistas y la Organización Mundial de la Salud no recomiendan la producción hogareña; Que la ciudad de América, en su Hospital Municipal, cuenta con un laboratorio con las condiciones necesarias y el personal capacitado para elaborar este producto, es que sugerimos que se empleen los recursos materiales y humanos necesarios para la elaboración, en ese laboratorio, de alcohol en gel antiséptico, gel antibacterial o gel limpiador bactericida para que el mismo pueda ser distribuido de manera gratuita a los lugares de mayor concurrencia de gente (comercios, farmacias, supermercados) como a las familias mas vulnerables que, por sus escasos recursos económicos no puedan acceder al producto. Asimismo solicitamos que de llevarse a cabo esta iniciativa, se difunda entre los miembros de la comunidad e instituciones para conocimiento de público en general, así de esta manera, pueden conocer cómo hacerse de este producto (que puede ser repartido mediante delibery, o entregado a un miembro por familia en horarios a convenio previo turno otorgado). Aprovechando la oportunidad para, una vez mas, ponernos a disposición en cuanto fuese necesario para abordar esta pandemia (y su consecuente crisis social), lo saludamos a Ud. muy atentamente. Mercedes García Duperou Leandro Toribio Sebastián Hernández Ana Paula Sallaber Concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia