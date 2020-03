Se espera un pico de casos para fines de abril y apuran la construcción de lugares de contención

Tweet El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, hicieron un balance hoy en torno al primer día de cuarentena preventiva y obligatoria que dispuso el Gobierno nacional y detallaron algunas de las políticas que lanzaron en la Provincia. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, hicieron un balance hoy en torno al primer día de cuarentena preventiva y obligatoria que dispuso el Gobierno nacional y detallaron algunas de las políticas que lanzaron en la Provincia. Los funcionarios de la gestión de Axel Kicillof brindaron hoy una conferencia de prensa en la que coincidieron en que "lo fundamental es la presencia permanente y constante del Estado nacional, provincial y municipales". "La única prioridad es controlar la pandemia y los efectos sociales y económicos que genera", ponderó Bianco al respecto y detalló algunas medidas que lanzarán mañana. Entre ellas la ampliación de mil camas de internación y 14 mil de aislamiento, además de un chat abierto a la ciudadanía que comenzará a funcionar desde mañana y que pretende descentralizar las consultas que reciben a partir de la línea gratuita del 148 y 0221-425-5437. Es que según comentó se preparan para picos de contagio para fines de abril o principios de mayo y que esta problemática pretenden atacarla en parte con unas 14.000 camas de aislamiento, 3.000 para cuidados generales y 1.000 para internación en hospitales reacondicionados, hoteles y regimientos. Además, precisó que desde el Gobierno bonaerense están analizando "implementar un sistema para ayudar a las personas que se ven más afectadas económicamente por la pandemia". Asimismo, el jefe de Gabinete provincial recordó que hoy se formalizó el giro de unos 300 millones de pesos a los 135 municipios, de acuerdo a los cálculos de reparto por el Coeficiente Único de Distribución (CUD). "Los intendentes ya tienen los fondos en sus arcas", aclaró, no sin antes precisar que también "seguimos manteniendo todas las líneas de fomento económico como Arriba PyME y la reglamentación del Fondo de Infraestructura Municipal por 2 mil millones de pesos". También, detalló que reforzaron la entrega de alimentos a través del Ministerio de Desarrollo, que cambiaron la entrega de las tarjetas Alimentar para estar en sintonía con los protocolos de prevención, y impulsaron múltiples controles de precios de productos vinculados a la prevención del virus, como elementos de higiene o alcohol en gel. AHORA | Seguí en vivo la conferencia de prensa de @Carli_Bianco y @SergioBerniArg sobre la emergencia sanitaria por #coronavirus https://t.co/J6o7a4pZUH — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 20, 2020 Por su parte, Berni coincidió con Bianco e insistió en que "hay que tener presente que el éxito de esta medida no pasa por un control policial sino por la racionalidad y conciencia social" de esta problemática. "Entender esta medida es entender que estamos protegiendo a la sociedad en su conjunto", indicó el ministro de Seguridad bonaerense, luego de contar que existe un operativo de unos 91 mil efectivos de la Policía para hacer cumplir la cuarentena preventiva y obligatoria que ordenó el Ejecutivo nacional desde las 00.00 de hoy. Por su parte, Berni coincidió con Bianco e insistió en que "hay que tener presente que el éxito de esta medida no pasa por un control policial sino por la racionalidad y conciencia social" de esta problemática. "Entender esta medida es entender que estamos protegiendo a la sociedad en su conjunto", indicó el ministro de Seguridad bonaerense, luego de contar que existe un operativo de unos 91 mil efectivos de la Policía para hacer cumplir la cuarentena preventiva y obligatoria que ordenó el Ejecutivo nacional desde las 00.00 de hoy. Los funcionarios adelantaron además que a partir de las 19.00 brindarán detalles de los contagios a lo largo del día de hoy y el saldo total. "Esperemos que no sean tan malos como los de ayer", se esperanzó, respecto a los 15 contagios registrados en territorio bonaerense, que significaron un brusco salto de las estadísticas oficiales. Próximo >