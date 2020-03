En el primer día de cuarentena obligatoria, confirmaron 30 nuevos casos de coronavirus y el total de contagiados asciende a 158 en Argentina

Tweet Según el informe, hubo 9 infectados en provincia de Buenos Aires y 9 en la Ciudad. También detectaron 4 en Córdoba, 1 en Chaco, 1 en Tierra del Fuego, 1 en Entre Ríos, 1 en San Luis, 1 en Corrientes, 2 en Neuquén y 1 en Santiago del Estero. Según el informe, hubo 9 infectados en provincia de Buenos Aires y 9 en la Ciudad. También detectaron 4 en Córdoba, 1 en Chaco, 1 en Tierra del Fuego, 1 en Entre Ríos, 1 en San Luis, 1 en Corrientes, 2 en Neuquén y 1 en Santiago del Estero. Durante la primera jornada del aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 30 nuevos casos de coronavirus y la cifra total de infectados aumentó a 158 en todo el país. Según en informe, 22 de los nuevos casos corresponden a personas con antecedentes de viaje a zonas de riesgo. Mientras que otros 4 tuvieron contacto estrecho con alguno de los casos ya confirmados. Los 4 restantes se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico. Como ocurrió hasta el momento, la mayor cantidad de casos se registró en el área metropolitana: hubo 9 en provincia de Buenos Aires y 9 en la Ciudad. También se detectaron 4 en Córdoba, 1 en Chaco, 1 en Tierra del Fuego, 1 en Entre Ríos, 1 en San Luis, 1 en Corrientes, 2 en Neuquén y 1 en Santiago del Estero. Este viernes fue el primer día bajo cuarentena total en todo el país. La medida fue anunciada anoche por el presidente Alberto Fernández tras una reunión con todos los gobernadores. “Nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas”, expresó el Presidente. Además, estableció el adelantamiento del feriado del 2 de abril para el 31 de marzo y que el 30 de marzo será feriado puente. Dijo también que la Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales van a controlar la circulación por las calles. “Vamos a ser absolutamente inflexibles”, advirtió. El presidente Alberto Fernández aseguró que sería muy "severo" con quienes no respeten el aislamiento Hasta el momento se produjeron tres muertes. El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. El miércoles pasado, se confirmó el tercer muerto: un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal como aseguraron desde el Gobierno en varias oportunidades, el objetivo de las medidas es “aplanar” la curva de contagios para que las personas que requieren asistencia médica no colapsen el sistema de salud. La primera determinación importante fue la suspensión de las clases. Antes se habían prohibido todas las aglomeraciones de más de 200 personas. También se cerraron edificios públicos y se instó a implementar el teletrabajo en todos los casos en que este fuera posible. En ciudad y provincia de Buenos Aires hubo cientos de denuncias por personas que no respetan la cuarentena Chaco fue la primera provincia en adelantarse y decretar la cuarentena obligatoria ante el alto número de contagios. El Presidente anunció en la conferencia que el gobierno será muy severo con quienes violen la cuarentena. Incluso se mostró indignado ante el caso del hombre que golpeó a un guardia de seguridad que los denunció por no respetar el aislamiento. También criticó a los que viajaron a la Costa atlántica para el fin de semana largo. Hoy, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que más de 600 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires fueron denunciados en lo que va del día, por no cumplir con la cuarentena. El transporte público funcionó con un esquema reducido, similar al de los feriados Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires informó que investiga más de 110 denuncias por presuntas violaciones al aislamiento. Próximo >