Por la cuarentena, Berni borra la

El Ministro de Seguridad aclaró que, para cumplir con el decreto de Alberto Fernández, tiene que estar afectados los 90 mil uniformados de la fuerza. Pidió a los municipios que no haya "explosiones" de creatividad. El Ministro de Seguridad, Sergio Berni, advirtió hoy que, en el marco de la cuarentena total, la Policía Bonaerense pasa a depender de manera excluyente y "unilateral" su Jefe y del Poder Ejecutivo, sin la injerencia de los intendentes u otros organismos. "Cada uno de los diferentes actores de los municipios tiene que entender que hay una medida nacional que hay que respetar y no puede andar el policía con explosiones de creatividad y burlar el decreto 297 -el DNU que marcó el aislamiento social obligatorio-", aclaró. Berni y Carlos Bianco, el Jefe de Gabinete, fueron esta tarde los voceros del Gobierno de Axel Kicillof en una conferencia de prensa convocada para repasar los resultados del primera día de cuarentena total en esta jurisdicción. En ese marco, Berni fue consultado sobre si había o no "quita de colaboración" de la fuerza que él conduce en las comunas. "Es una verdad a medias", dijo, sincerando el cambio de concepto. "No es que no haya una colaboración sino que hay un mando unificado que lo tiene el Jefe de la Policía y toda la policía está afectada al decreto 297", aclaró. "Los 90 mil policías sólo responden al Jefe de Policía porque así lo amerita la situación", completó. "Hay policías locales, comunales, y durante el año, en condiciones normales, el municipio tiene una injerencia radial en la cadena de mando. A partir de una situación como esta, el mando es unidireccional y unipersonal", sentenció. No es la primera mención en ese sentido. Esta mañana, en una mensaje a la Bonaerense, Berni les aclaró a sus agentes que "no hay lugar para librepensadores ni para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso de creativos". El señalamiento no parece ser azaroso. Ayer, Bianco buscó ponerle límites a muchas acciones que los jefes comunales tomaron en sus ciudades de manera inconsulta, que llegaron desde suspender las clases hasta cerrar los accesos o prohibir el ingreso de turistas. Este jueves, el propio Kicillof fue quien invitó a los alcaldes a "no cortarse solos" al momento de decidir normativas para frenar el Coronavirus. En algunas ocasiones, en Gobernación se enteraron "por los medios" de lo que estaba pasando en alguna comuna.