Más de 600 bonaerenses no cumplieron la cuarentena y fueron denunciados en la Justicia

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que más de 600 ciudadanos de la Provincia fueron denunciados, en lo que va del día, por no cumplir con la cuarentena obligatoria por el Coronavirus decretada por el Gobierno Nacional, y afirmó que hay 90 mil efectivos realizando controles para evitar nuevos incumplimientos. "Estamos ante una medida no habitual y hay que tener presente que el éxito pasa por la responsabilidad social, el decreto (que dispuso el aislamiento social obligatorio) no tiene posibilidad de éxito sino hay una clara conciencia de los habitantes de quedarse en cuarentena", expresó Berni en conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad bonaerense, en La Plata. El funcionario, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dio detalles del primer día de "cuarentena obligatoria" dispuesta por el gobierno nacional en todo el país desde la 00:00 del viernes. "Se han notificado más de 600 ciudadanos, vía judicial, porque han infringido el artículo 205 del Código Penal", afirmó Berni en alusión al artículo que reprime con "reclusión o prisión de tres a quince años" al que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas". Berni remarcó que "una vez que pase esta cuarentena, la justicia determinará si lo que hizo es una violación o no". Por otra parte, Berni explicó que en la Provincia hay unas 4.100 personas presas en 159 lugares de detención, en los cuales "se extremaron las medidas sanitarias por disposición de los propios detenidos, para preservar su salud y la de sus familiares". "Los presos, en un 75% y 80%, decidieron entrar en cuarentena y que no se reciban visitas. Me parece una definición razonable poner el eje en el cuidado de sus familias", reconoció. "Esperemos llegar al 100%", completó.