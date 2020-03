El Gobierno publicará un DNU para suspender cortes de luz y gas ante la falta de pago

Tweet En las próximas horas entrará en vigencia una norma prohibiendo cortar servicios esenciales durante la emergencia En las próximas horas entrará en vigencia una norma prohibiendo cortar servicios esenciales durante la emergencia Por David Cayón El Gobierno está terminando de darle forma a un Decreto de Necesidad y Urgencia en donde establecerá la prohibición del corte de los servicios de luz, agua y gas por falta de pago. Si bien no está claro aún por cuánto tiempo tendrá vigencia la norma, sería mientras dure la emergencia. En la mesa chica reunida en la Quinta de Olivos, a donde está por llegar el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para sumar los números, se están terminando de definir los alcances y los plazos de la norma a publicarse en las próximas horas. Las ideas van desde la suspensión por el tiempo que dure la cuarentena hasta el lanzamiento de un plan de pago en cuotas sin intereses para que los usuarios se pongan al día con las facturas. En esa mesa en donde se está terminando de discutir el camino a seguir no sólo está presente el recuerdo de 2002 cuando se tomaron medidas similares en medio de la mayor crisis económica del país, sino también algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia más recientes en el tiempo en donde los magistrados establecen ideas en las que aparece que el acceso a los servicios básicos son “un derecho elemental”. Derecho que se vería potenciado en medio de un proceso de aislamiento como el que hoy se está llevando a cabo en la Argentina. Esta medidas formaría parte del paquete que viene lanzando el Gobierno en donde hay un bono para jubilados y para las asignaciones por hijo y embarazo, una rebaja en las contribuciones patronales, líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, gastos de capital por $100.000 millones a obras de infraestructura, educación y turismo, y un plan de precios máximos, entre otros. Los ejemplos En algunas provincias donde las empresas son locales ya fueron avanzando en esta línea. Por ejemplo, la administración de Gerardo Morales en Jujuy instruyó a la concesionaria de energía, Ejesa, para que ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por el coronavirus, prorrogue los vencimientos de las facturas eléctricas y se abstenga de efectuar cortes por falta de pago de facturas vencidas. En la provincia de Mendoza, en tanto, la legislatura está discutiendo un proyecto similar en donde se busca evitar los cortes tanto en los sectores vulnerables de la sociedad como en diferentes sectores de la producción provincial. Pero seguramente los asesores de Alberto Fernández le hicieron ver que fueron tomadas medidas similares por países centrales en medio de la pandemia que está azotando al mundo. Hace pocos días, el pasado 16 de marzo, el mundo se sorprendió con el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que lanzaba un paquete de medidas inéditas para contrarrestar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos de la epidemia de Covid-19 y entre ellas resaltaba la suspensión del pago de facturas de agua, luz y gas. Algo similar sucedió en España y otros países están teniendo en cuenta que la imposibilidad de generar ingresos en buena parte de la población causaría un quebranto en la cadena de pago y dejaría a miles de personas sin los servicios esenciales. En Italia, el país en donde hoy se cuentan más víctimas fatales por coronavirus, se suspendió el pago de las hipotecas para las familias afectadas por el virus así como para las personas que se quedaron sin empleo o que temporalmente no tendrán ingresos. En Canadá se lanzó un paquete especial y su primer ministro, Justin Trudeau, se refirió a que “nadie debería tener que preocuparse por tener que pagar el alquiler o tener que gastar más en alimentos en medio de esta pandemia”. Próximo >