Llegó el momento

Tweet Por Kevin Novo* 20/03/20. No es un fecha cualquiera. Es un día que los argentinos recordaremos como aquel que dio inicio al fin del amor por lo público... ...Ese amor que nació allá a mediados del siglo pasado, donde en el mundo se desarrollaba una de las peores guerras de la historia de la humanidad, mientras nosotros teníamos uno de los PBI per- cápita más grandes, éramos su "granero"; y un ejemplo a seguir en materia educativa y otros ámbitos. Uno se puede preguntar, cómo fue que llegamos a ser un país sub-desarrollado? Tenemos los impuestos más altos del mundo, 40-50% de pobres, un sistema sanitario quebrado y una educación paupérrima, los políticos más numerosos y caros del mundo, el miedo de siempre al salir del hogar y no saber si uno va a poder regresar (producto de un estado de anomia constante). La respuesta a esa pregunta está en una única palabra, "populismo". Ese populismo que hace 80 años se viene implementando en nuestro país, con orígenes en una educación que fue manipulada con el fin de adoctrinar a sus alumnos y hacerlos creer que "el gobierno debe ser venerado"; pero "los que generan riqueza son opresores y deben ser rechazados", que luego progresó a un odio acérrimo hacia lasfuerzas de seguridad (quizá justificado por el periodo oscuro de nuestra historia en la cual hubo una guerra civil y excesos de todo tipo, pero que hoy en día contribuye a nuestro estado anómico) y culminó en la grieta que dividió a la población en aquellos que quieren vivir del fruto de su propio trabajo y aquellos que exigen, alegando que es su derecho, vivir del trabajo ajeno. A partir de hoy, y no por la causa que me hubiese gustado, nos daremos cuenta de que formamos parte del mismo Estado, nos daremos cuenta que no importan las clases sociales cuando hay un enemigo que no distingue entre las mismas. A pesar de esto, y siguiendo con el objetivo de la publicación, creo que nos daremos cuenta que cuando en verdad requerimos de nuestros sistemas públicos, estos no estarán en condiciones para responder de manera óptima. Por qué? Porque en estos 80 años de populismo, llegamos a un punto en el cuál nuestros hospitales no tienen siquiera insumos básicos, nuestras fuerzas de seguridad no son suficientes ni están preparadas y no serán respetadas, nuestra población no está educada y nuestro gobierno mostrará la inoperancia de siempre. En fin, cuando termine todo esto, creo que vamos a entender de una vez por todas que el Estado no genera riqueza, que los empleadores no son opresores, y que lo público no es gratuito. Ojalá en el futuro copiemos a las actuales potencias, tomemos su ejemplo y salgamos adelante juntos. Por mi parte, aplaudo a todos aquellos generadores de riqueza (léase, sector privado) que son aquellos que hace décadas nos "mantienen a flote". También deseo, de todo corazón, que aquellas personas que están en el "frente de batalla" de ésta guerra, puedan triunfar y salgan lo más ilesos posible con los escasos recursos que poseen para enfrentar ésta lucha. Cuidensé, cuiden a sus cercanos y no salgan de casa si no es necesario. Ojalá que lo que se va venir no sea tan grave como predicen nuestros infectólogos, y que todo lo que dije en esta publicación sea refutado por lo empírico. Viva la vida, viva la libertad, viva Argentina. *Estudiante de Medicina en la UNLP Próximo >