América: La policía infraccionó a cuatro personas con causas penales federales por romper la cuarentena

Se trata de una mujer y tres hombres todos mayores de edad. Estos últimos serán trasladados a Junín. El comisario Inspector Sergio Rodríguez brindó precisiones a Master News y contó sobre el trabajo de la policía local en la crisis del Coronavirus Rodríguez explicó que "La policía tiene la orden de ser inflexible con aquel que se encuentre rompiendo la cuarentena en cualquier hora que sea" Consultado sobre como se dieron las aprehensiones el responsable de la policía de Rivadavia dijo "La mujer es una vecina de América que habíua viajado en un contingente de turistas a Brasil y andaba por la ciudad sin cumplir la cuarentena. Se la infraccionó, se la notificó de la causa y esta en su casa cumpliendo la cuarentena. De todas formas la causa penal sigue su curso en el fuera Federal de Junín a pesar de no estar aprehendida" El primer hombre jóven que se encuentra aprehendido en la Comisaria local "Es un muchacho que venía de madrugada transitando por calle España entre Rivadavia y San Martín y allí lo encontró un móvil que andaba haciendo la cuadrícula. Cuando los agentes lo consultan de donde venía expresó que lo hacía desde la casa de su novia. Por no estar comprendido dentro de las medidas por los cuales se pueden transitar, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial" contó Rodríguez. Sobre el segundo y tercer aprehendidos varones, Rodríguez explicó que " Son dos los aprehendidos en la mañana del sábado por andar realizando actividades que no correspondían" El responsable de la policia de Rivadavia resaltó la importancia de quedarse en casa cumpliendo con la Cuarentena Total y Obligatoria dispuesta por el Presidente Alberto Fernández y agregó que las causas federales que se inician a quienes la rompen son "causas pesadas" y que cuando se inicia a un ciudadano que además esta transitando en un vehículo este tardará entre dos a tres meses para la entrega del mismo a su dueño" explicando que hay tanta cantidad de causas iniciadas que los juzgados federales se ocupan primero de las personas y luego de los bienes. Master News consultó al Comisario Rodríguez sobre los controles que se van a realizar "serán durante todo el día y también en la noche; pedimos a los vecinos que salgan de sus domicilio, en caso de tener la necesidad de comprar alimentos, una sola vez y una persona por familia y que compren todo en esa salida. De esta manera evitaremos que haya muchos vecinos circulando al mismo tiempo" . Rodríguez recordó que solo están habilitados para funcionar aquellos comercios que tienen que ver con artículos de primera necesidad; despensas, carnícerías, supermercados, kioscos (que vendan alimentos necesarios). verdulerías y fruterías. Así mismo expresó que los comercios del rubro de la cadena de producción, lease casas de repuestos pueden funcionar a modo "deliveri" o encargar lo que necesite y pautar un horario de entrega. Como también los talleres mecánicos en los cuales deberán estar solo las personas propietarios del lugar y trabajar a puertas cerradas.