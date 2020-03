Verónica Sequeira será la nueva Jefa de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia

Tweet La Sub Comisario Verónica Sequeira asumirá en el cargo que deja vacante la Sub Comisario Sandra de San Fernando en los próximos días. La Sub Comisario Verónica Sequeira asumirá en el cargo que deja vacante la Sub Comisario Sandra de San Fernando en los próximos días. Recordemos que hace unos días atrás Master News contaba la info del traslado que había decidido la superioridad sobre De San Fernando a la ciudad de Trenque Lauquen. La nueva titular de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia es oriunda de Pehuajó y se desempeñaba hasta estos momentos como segunda en el cargo en la localidad de Henderson. Próximo >