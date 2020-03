Adelantan el cobro de jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo

Tweet Al ser declarados feriados el lunes 30 y el martes 31, la Anses determinó que todos los cobros de beneficios previstos para esos dos días se adelanten al viernes 27 Al ser declarados feriados el lunes 30 y el martes 31, la Anses determinó que todos los cobros de beneficios previstos para esos dos días se adelanten al viernes 27 Por Fernando Meaños La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió adelantar para el viernes 27 de marzo todos los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios previstos para el lunes 30 y el martes 31 según el calendario original. La determinación del organismo previsional fue tomada en virtud de que los últimos dos días de marzo fueron declarados días inhábiles por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de favorecer el aislamiento obligatorio decretado para evitar la expansión de la pandemia de coronavirus. Los beneficios previsionales que, según el calendario publicado, debían pagarse el miércoles 25 y el jueves 26, mantendrán sus fechas sin cambio alguno. a asignación adicional para los beneficiarios de AUH, a ser pagada por única vez, alcanzará a un universo de 4,3 millones de personas. Como parte de las medidas paliativas para enfrentar la emergencia económica generada por el coronavirus, el gobierno había anunciado la semana pasada el pago de un bono extraordinario de $3.100 para todos aquellos beneficiarios que perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, por zona diferencial y por hijo con discapacidad. Esta asignación adicional, a ser pagada por única vez, alcanzará a un universo de 4,3 millones de personas. Tras ese anuncio oficial, la Anses informó que el cobro de este beneficio extra se repartiría entre el 27, el 30 y el 31 de marzo. Ante las medidas que decretó el presidente Alberto Fernández el jueves por la noche, se decidió unificar todas las acreditaciones para el viernes 27. Con los bancos cerrados, a partir del viernes 27 los beneficiarios de AUH y los jubilados tendrán disponible el dinero para retirarlo a través de cualquier un cajero automático o gastarlo mediante compras con su tarjeta de débito. Lo mencionado no implica que los beneficiarios deban acudir ese día a las sucursales bancarias que, como es sabido, permanecerán cerradas. Lo que significa es que a partir del viernes 27 tendrán disponible el dinero para retirarlo a través de cualquier cajero automático o gastarlo mediante compras con su tarjeta de débito. En cuanto a las jubilaciones, la Anses informó además que suspendió el trámite de fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de marzo y abril “para garantizarles de esta manera el cobro de sus haberes estos dos meses sin poner en peligro de contagio de coronavirus a este grupo de riesgo”. La medida fue instrumentada a través de la resolución número 79/2020 publicada en el Boletín Oficial de hoy, "a los efectos de garantizar el inmediato cobro” de las prestaciones. Más allá de la decisión de la Anses, varios bancos públicos y privados ya habían tomado la determinación de no exigir la acreditación de supervivencia hasta que termine esta situación de emergencia. La Anses no envía personal a domicilio Asimismo, en el marco del particular momento que vive el país por la cuarentena obligatoria, la Anses recordó a través de un comunicado “no está enviando personal a domicilio para realizar trámites de la Seguridad Social.” “Asimismo, el organismo recuerda que tampoco se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Todos los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos”, puntualizó la Anses. En este sentido y como parte de la coyuntura, el organismo previsional reiteró que todos los turnos otorgados oportunamente fueron reprogramados a partir del 17 de abril, sin excepciones. < Prev Próximo >