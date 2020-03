Massa a los legisladores: “Tenemos que estar a la altura, esto no es para cagones”

Tweet El líder del Frente Renovador lanzó frases de arenga para el resto de los legisladores ante la posibilidad de tener que sesionar por teleconferencia, ante la imposibilidad de hacerlo en el Congreso. “Tenemos una responsabilidad porque la gente nos eligió”, dijo. Y agregó: “Esto no es para cagones”. El líder del Frente Renovador lanzó frases de arenga para el resto de los legisladores ante la posibilidad de tener que sesionar por teleconferencia, ante la imposibilidad de hacerlo en el Congreso. “Tenemos una responsabilidad porque la gente nos eligió”, dijo. Y agregó: “Esto no es para cagones”. La filtración de una conversación que Sergio Massa y otros líderes de la oposición tuvieron antes de una conferencia, dejó más evidencias del carácter que el gobierno quiere sostener frente a la crisis del coronavirus. Por ahora, el Congreso permanece cerrado y los legisladores de ambas Cámaras especulan con la posibilidad de sesionar a través de teleconferencia, en caso de que el presidente Alberto Fernández necesite con urgencia una ley para hacer frente al avance del virus en el país. Sergio Massa ocupa allí, un rol clave. Durante la previa a la trasmisión de una videoconferencia entre los líderes de la oposición, Massa arengó a la tropa con frases altisonantes. Para ser más precisos, sostuvo que los diputados y senadores de la Nación deben “estar a la altura” de las circunstancias y remató con énfasis: “Esto no es para cagones”. “Hay mucho por hacer. A nosotros la gente nos eligió. No podemos estar a resguardo porque tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que estar a la altura. Esto no es para cagones”, se le escuchó decir al presidente de la Cámara de Diputados, antes de que comience la transmisión formal. Las palabras de Massa reflejan el ímpetu con el cual el gobierno quiere encarar el drama del Coronavirus. Las medidas de aislamiento que tomó el presidente buscan evitar a toda costa lo sucedido en Europa, en donde recién se declaró la cuarentena obligatoria cuando se registraron más de mil casos de contagios y varios muertos. Pero, si hay un tema que podría complicar las cosas en el caso fortuito de que la pandemia no haga estragos en el país, es la caída de la economía. Paralizar las ciudades tiene su costo y el gobierno de Alberto Fernández lo sabe. Por eso, la frase de Sergio Massa pareció mostrar la posibilidad de asistir rápidamente al Ejecutivo, en caso de que este necesite sancionar una ley fundamental para evitar el colapso económico. Las posibilidades de proyectos ley para ser tratados en el Congreso podrían apuntar a una reforma tributaria o incluso una modificación penal, en vista de la necesidad de encrudecer las medidas de aislamiento social. Pero todavía, nada es oficial. Por eso, el hombre fuerte del gobierno en el Congreso deja en claro la importancia de poner el cuerpo (aunque sea detrás de una pantalla) a la pandemia. “Si tenemos que sesionar con barbijo o en un recinto estéril lo tenemos que hacer”, mandó. Próximo >