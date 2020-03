Coronavirus: un informe reservado del Ministerio de Salud proyectaba entre 250.000 y 2.200.000 infectados

Tweet El Presidente lo recibió hace unos días y después de leerlo terminó de decidir la firma del decreto de cuarentena obligatoria El Presidente lo recibió hace unos días y después de leerlo terminó de decidir la firma del decreto de cuarentena obligatoria Por Andrés Klipphan El ministro de salud, Ginés González García, le elevó al presidente Alberto Fernández un informe reservado en el que plantea “cuatro hipótesis sobre el avance del Covid-19 en la Argentina”. Las proyecciones llevan a una hipotética cantidad de enfermos que van de los 250.000 a los 2.200.000, según los 4 escenarios posibles, que van, del más optimista al más preocupante. Qué escenario se dé depende, dice el informe, de las medidas que se tomen. El documento no lo explicita pero, si se proyectan las cifras según los porcentajes de mortandad de los países europeos y de China, el número de decesos podría oscilar entre los 2.000 y los 60 mil. Estas cifras varían según el estado de salud y alimentario de las personas afectadas por el Covid-19 y por esa razón no quedaron plasmadas en el trabajo elevado a la Casa Rosada. El “Plan estratégico” y confidencial que llegó a manos del jefe de Estado fue la puntada final para que el gobierno, tras reuniones con los gobernadores , decidiera firmar el decreto 297/2020 de “Aislamiento social preventivo y obligatorio” a través del cual se marcan las restricciones que implica la cuarentena total, como no asistir a los trabajos -salvo excepciones-, los controles en rutas, las sanciones y la detención de vehículos y ciudadanos. “Evaluados los cuatro escenarios y en función de la oportunidad de las medidas adoptadas por la Argentina hasta el momento, y si se adoptan nuevas medidas escalonadas, se podría esperar el logro de un aplanamiento de la curva que permitiría llegar a principios del mes de junio con un total aproximado de 250.000 casos, lo que implicaría que, con las medidas a adoptar, se estima posible atender la demanda en el sistema de salud en la medida en que se tomen la mayor parte de las recomendaciones que contiene el presente documento, y otras de similar tenor”., destaca el documento al que accedió Infobae y al que hoy se refirió indirectamente el Presidente, en una entrevista con Oscar González Oro en Radio Rivadavia, admitiendo que la posibilidad de que la Argentina se encuentre en uno u otro escenario depende de las medidas que se están aplicando. Para que no nos pase el peor escenario tenemos que quedarnos en casa “Depende de lo que estamos haciendo en este momento -dijo Alberto Fernández-. De quedarnos encerrados. De entender que, si salíamos, la posibilidad de contagiarnos crece. Y que, además, si nos contagiamos es mucho más débil la posibilidad de atendernos. No es lo mismo que nos contagiemos a un ritmo de 10 en un país que tiene 20 camas, estoy poniendo un número hipotético, que si nos contagiamos de a 40 en un país que tiene 20 camas. Porque va a haber 20 que no van a tener atención. Eso es lo que los argentinos tienen que entender. Para que no nos pase el peor escenario tenemos que quedarnos en casa”. El informe reservado del Ministerio de Salud y las recomendaciones para evitar el peor escenario “En caso de que las medidas se adoptaran tardíamente -advertía el informe-, esto es, luego de que se verificara el crecimiento exponencial de la tasa de crecimiento, o que no se lograra un nivel alto de acatamiento, el riesgo se elevaría, de manera tal de producir un colapso del sistema de atención, con un número esperado de casos que superaría los 2,2 millones para el mes de junio. En este sentido, y considerando que Argentina ha comenzado la implementación de medidas tales como la interrupción de las clases a dos semanas de confirmado el primer caso (una semana antes a lo hecho por China y 15-20 días antes de lo implementado en Europa) y si se refuerzan las Título del documento 2 medidas extremas en las ciudades con casos confirmados, podría esperarse un buen resultado de evolución de la epidemia que permitiría dar respuesta a las necesidades de la población”. Bajo el subtítulo de “ESCENARIOS DE EVOLUCIÓN” el paper describe: “Para el desarrollo del Plan de Respuesta Integrada para la pandemia, el Ministerio de Salud ha avanzado en la construcción de escenarios de evolución posibles de modo de ajustar las acciones a las necesidades identificadas a partir de las proyecciones. Se han evaluado cuatro escenarios posibles considerando las siguientes variables: Cantidad y evolución de casos en los países que presentan los mejores resultados en cuanto al control de la tasa de crecimiento (China y Corea del Sur) y de los países que presentan tasas de crecimiento exponencial del número de casos (Países europeos). Razón de incremento de casos (RIC) en todos los países. Medidas adoptadas para controlar la transmisión y el crecimiento en cada país y Temporalidad y oportunidad de las medidas adoptadas en cada país”. En base a estas variables, el ministerio de Salud construyó los cuatro escenarios posibles de la pandemia en nuestro país: “1. Escenario pesimista (Promedio europeo): Duplicación de los casos cada 3 días sin aplanamiento de la curva, como se está observando a nivel europeo. 2. Escenario optimista (China): Evolución de los casos según el comportamiento del Ratio de Incremento de Casos Diarios (RIC) observado/logrado por China . 3. Escenario intermedio tardío: Duplicación de los casos cada 3 días hasta el 15 de Abril y comportamiento posterior según RIC de China. Sería lograr el aplanamiento que logró China pero más tarde (15 de abril). 4. Escenario intermedio temprano: Duplicación de los casos cada 3 días hasta el 31 de Marzo y comportamiento posterior según RIC de China. Sería lograr el aplanamiento que logró China a partir del 1 de abril”. Entre los “OBJETIVOS” propuestos por el área de Salud de la Nación se destaca que la “responsabilidad del manejo del riesgo de una pandemia tal como la de COVID-19 recae en las autoridades nacionales. Su misión consiste en hacer el mejor uso de los recursos disponibles para reducir la extensión de la enfermedad, prevenir la ocurrencia de situaciones de emergencia secundarias y aplicar medidas que contribuyan a favorecer la tranquilidad y certidumbre de la población”. A continuación se propone un “Plan de Respuesta Integrada para Pandemia de COVID-19″, basado en: "Una Autoridad Sanitaria Nacional que asume responsabilidad rectora basada en la experiencia de la gestión previa de situaciones de pandemia (Gripe Aviar, Gripe A H1N1), en el marco de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral de Pandemia. La generación de consensos políticos federales, intersectoriales y científicos interinstitucionales. Las recomendaciones de una Comisión Asesora de expertos”. El plan, que es el que en este momento se está implementando, le recomendaba al presidente Alberto Fernández los siguientes objetivos: “Fortalecer la adecuada y oportuna intervención de los Servicios de Salud. Realizar un análisis de la distribución actual y diseñar una rápida readecuación o reasignación de los recursos físicos de salud, la capacidad de los establecimientos y la localización de trabajadores y trabajadoras de la salud. Evaluar el potencial de diseminación del virus en nuestro país. Desacelerar la propagación del virus. Minimizar la diseminación de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad. Detectar oportunamente a las personas que padecen COVID-19. Asistir en forma adecuada a las personas enfermas y contribuir a su recuperación rápida y segura. Monitorear e investigar brotes que puedan ocurrir. Caracterizar la gravedad clínica de la enfermedad. Identificar grupos de riesgo para priorizar las intervenciones sociales y sanitarias. Recomendar estrategias de manejo específicas de enfermedades respiratorias. Desarrollar estrategias de comunicación e información. Desarrollar mecanismos legales, políticos y gerenciales necesarios para basar los procesos de decisión en emergencias epidémicas. Desarrollar mecanismos de cooperación internacional. Desarrollar mecanismos de cooperación con entidades científicas de consulta y cooperación. ● Implementar mecanismos de articulación intra e intersectorial”. El documento de 17 páginas finaliza con una destacada “Gestión Financiera” a través de la “reasignación de fondos prevista por el Decreto de Emergencia Sanitaria” y que sintéticamente se basa en lo siguiente: “Aumento de transferencias del Programa SUMAR a provincias. Se actualizará el valor de la cápita del programa Sumar de manera retroactiva al mes de enero de 2020, que pasará de $65 a $200 mensuales por beneficiario. Se espera transferir más de 9.000 millones de pesos transferidos a las provincias durante 2020” “Inversión de Fondos por parte de las Provincias y Efectores. Actualización de la política de Uso de Fondos establecida por los Ministerios de Salud Provinciales, a fin de destinar los recursos transferidos desde la Nación por los programas PROTEGER, REDER y SUMAR a la compra de insumos y equipamiento crítico para dar respuesta a la pandemia de COVID-19. Préstamo del Banco Mundial para Coronavirus por USD 35 Millones: Ingresaría al Directorio del Banco Mundial el 30 de Marzo y el 15 Abril podría estar firmado el contrato de préstamo (quizás antes) y a partir de allí se puede solicitar un desembolso por el 80% del contrato (USD 28 Millones)". Finalmente, destaca el informe: "Financiamiento adicional del Banco Mundial para el SUMAR por USD 200 Millones: ya se comenzó la gestión, pero tomaría en total entre 5 y 6 meses. Mientras tanto, podemos acelerar la ejecución del préstamo actual".