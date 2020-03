En medio de la cuarentena fue a pescar y la marea se llevó su camioneta

Tweet Un vecino de Viedma fue a pescar al balneario Los Pocitos y el mar se llevó su camioneta. Un vecino de Viedma fue a pescar al balneario Los Pocitos y el mar se llevó su camioneta. La acción fue en plena cuarentena obligatoria, por lo que no hubo ningún vehículo que pudiera auxiliarlo. El damnificado, desesperado, grabó la situación en un video de poco más de un minuto y se esperanzaba en la ayuda de un taxista, quien sí tiene permiso para circular pero sólo para transporte de pasajeros. En otra filmación, el hombre se lamentó por lo ocurrido: “El sueño de la pesca se me terminó” y agregó: “Estoy desesperado, ni un tractor, nadie… me dio el escarmiento la ambición”. Fuente: Noticias Net < Prev Próximo >