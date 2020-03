La policía de Rivadavia demoró este domingo a cinco personas por romper la cuarentena obligatoria

Tweet Este domingo luego de la 20:00 horas cuando ya los comercios habían cerrado en su totalidad, loa agentes de la Comisaria de América demoraron a tres menores de edad, una mujer y un hombre mayores de edad por romper la cuarentena total obligatoria. En total son 12 los infraccionados Este domingo luego de la 20:00 horas cuando ya los comercios habían cerrado en su totalidad, loa agentes de la Comisaria de América demoraron a tres menores de edad, una mujer y un hombre mayores de edad por romper la cuarentena total obligatoria. En total son 12 los infraccionados Según contó a Master News el Comisario Sergio Rodríguez titular de la Policía Distrital de Rivadavia "Se notificó a dos menores de edad, uno de 16 años y otro de 12 años y sus progenitores en caracter de responsables de los alcances de la Resolución Nacional y la ley 205 según los dispuesto por la Fiscalía Federal de Junín" Más tarde se encontró en la terminal de omnibus a un hombre mayor de edad quien no pudo demostrar que se encontraba haciendo allí y por eso también fue demorado. En pleno centro los agentes detuvieron prácticamente al mismo tiempo a un menor de edad que se encontraba deambulando por el centro de América y a una mujer de nacionalidad boliviana de 24 años de edad quien al momento de ser abordada por los policías y preguntada donde iba, expresó "no estoy al tanto de nada, no se nada de la cuarentena" según contaron a Master News los responsables de la policía. La mujer también iba caminando. LOS ANTERIORES El sábado 21 la policía local había demorado y aprehendido un total de 3 hombres y una mujer todos mayores de edad en el transcurso desde la madrugada hasta el mediodía. Por la tardecita del sábado se demoraron a tres menores de edad. Por lo que en total desde el día sábado a la noche del domingo son 6 menores y 6 mayores de edad las personas demoradas. EL RECORRIDO DE LA POLICÍA POR GONZÁLEZ MORENO Próximo >