SUTEBA Rivadavia acompaña las medidas del gobierno nacional

El Dirigente Gremial de Suteba Rivadavia, Darío Fernández, escribió en la cuenta de Facebook de la entidad gremial un claro y concreto mensaje que expresa el sentir del docente ante la crisis del coronavirus. El Dirigente Gremial de Suteba Rivadavia, Darío Fernández, escribió en la cuenta de Facebook de la entidad gremial un claro y concreto mensaje que expresa el sentir del docente ante la crisis del coronavirus. Textualmente dice: "Queridas compañeras y compañeros trabajadores de la educación: Luego de escuchar la conferencia de prensa del Presidente de la Nación en la que anunció la cuarentena obligatoria para todos nosotros, necesitaba compartir con ustedes unas pocas palabras. Como referente del Suteba en Rivadavia quiero reconocer el trabajo que han realizado todos ustedes durante esta semana en la que la incertidumbre, los temores, las idas y vueltas nos llevaron a algunas situaciones de tensión. No quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar el orgullo que siento por ustedes, que una vez más llevaron adelante un contrato de amor y compromiso ante la adversidad, garantizándoles a todos los pibes el servicio alimentario escolar y la continuidad pedagógica. Tarea en la cual pusieron el cuerpo y el alma. No desconocemos que se vienen momentos difíciles que nos van a afectar a todos, y en particular a los más vulnerables. Por eso les pido la mayor tranquilidad posible, desde el convencimiento de que de esto se sale colectivamente y que vamos por buen camino. Es tiempo de estar más unidos que nunca, pero desde la distancia que nos genera quedarnos en casa para cuidarnos entre todos. Ya vendrán tiempos de abrazos, mates compartidos y reuniones… pero hoy se torna necesario que nos tomemos esto con la seriedad que lo amerita, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades. Gracias por Demostrar una vez más que donde estamos los trabajadores de la educación organizados y de pié, está la escuela… y donde está la escuela... está la patria. YO TAMBIÉN ME QUEDO EN CASA Y DESDE AQUÍ LOS ACOMPAÑARÉ EN LO QUE SEA NECESARIO Darío Fernández SUTEBA RIVADAVIA…" El sentimiento En comunicación telefónica con Master News, Fernández expreso que lo motivo a escribir estas palabras y como vive la situación por la que atraviesa no solo Argentina sino el mundo entero – "la verdad que después de escuchar las palabras del Presidente Alberto Fernández, la cual me pareció impecable más allá de la ideología política que nos pueda acercar o no, me pareció una conferencia muy seria, correcta y con un mensaje tan claro que nos tranquilizó a muchos, al menos a mí me brindo esa tranquilidad que necesitaba…" – aseguro el gremialista agregando que – "tuvo que tomar decisiones por nosotros mismos porque justamente nosotros mismos no nos supimos cuidar, creo que las medidas fueron tomadas a tiempo y eso hay que celebrarlo…, termino la conferencia y aun no habíamos culminado de hacer el trabajo que veníamos llevando desde el Sindicato y una vez finalizado esto llegue hasta emocionarme por la situación, hemos tenido que armar un sistema de educación virtual en menos de 24 horas y los docentes de Rivadavia estuvieron a la altura de las circunstancias y merecían el trabajo impecable que se han hecho desde todas las instituciones para seguir abasteciendo las necesidades primarias de los chicos, y en ese sentido todos los docentes del país demostraron que donde está la escuela, está la patria…" – aseguro Darío Fernández, dirigente de Suteba Rivadavia.