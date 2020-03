Denuncia desde la APP REC o llamando al 911

Tweet Si sabes de alguien que no está cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, podés hacer tu denuncia desde la app REC, con la opción “Otro servicio no contemplado”. También podés comunicarte al 911. Si sabes de alguien que no está cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, podés hacer tu denuncia desde la app REC, con la opción “Otro servicio no contemplado”. También podés comunicarte al 911. Recordemos que el aislamiento es la mejor manera de prevenir la propagación del Coronavirus. Sin circulación y contacto entre las personas, el virus no se reproduce. Cuidémonos entre todos < Prev Próximo >