Como tenes que hacer para obtener el beneficio económico por el COVID -19

En respuesta a la demanda de muchas organizaciones, el Estado Nacional Argentino otorgará un beneficio para personas que no tienen un trabajo en blanco, NO son monotributistas (Solamente pueden inscribirse quienes tienen monotributo social), no perciben ningún plan social (Ni Asignación Universal por hijo, ni salario social complementario) ni otro ingreso. Para inscribirte debés ser mayor de 18 años, si o si tener DNI y si o si tener CUIT. El beneficio será de $5000, hasta el momento por única vez. Es para personas: - Que no tengan trabajo en blanco - Que no sean jubilados o pensionados. - No sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social) - No pueden percibir ningún plan social nacional - Mayores de 18 años.. - Tenés que tener DNI - Tenés que tener CUIT o CUIL Podés cobrarlo aunque: - Tu esposo o esposa reciba la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. - Podés ser extranjero. Podes inscribirte ingresando a este link https://docs.google.com/forms/d/1QRFhLzmveAqSNQedOizuZlHikTK_fLh4_iOqa4P8ej4/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0ksJ0sEVm-F41AOlwhOrhoR2U_F7Es5AZN4BAsns5xIgn_fSIhT8IFNow comunicate con los telefonos 2392 582254 y 2392 629103 enviando la siguiente informacion: Nombre y Apellido DNI Cuit Fecha de Nacimiento Domicilio Concejales: Mercedes Garcia Duperou Sebastián Hernández Ana Paula Sallaber Leandro Toribio