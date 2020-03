Coronavirus en Argentina: no se podrá regresar de la Costa y otros destinos turísticos durante la cuarentena

Tweet El Gobierno aclaró que el aislamiento no puede suspenderse. Los argentinos deberán quedarse donde estaban el viernes. El Gobierno aclaró que el aislamiento no puede suspenderse. Los argentinos deberán quedarse donde estaban el viernes. Los que se fueron de vacaciones a la Costa por el fin de semana largo no podrán regresar mientras siga la cuarentena obligatoria. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que aclaró que cada persona deberá cumplir la cuarentena por coronavirus en el domicilio donde se encontraba cuando comenzó a tener vigencia el decreto que impuso el aislamiento obligatorio. De esta manera tendrán que permanecer en la Costa u otros puntos turísticos mientras dure la medida. La ministra hizo estas declaraciones a Radio Rivadavia y aseguró: “Las personas están obligadas a cumplir con el decreto, permanecer en el lugar que el decreto los encontró el viernes a las 00 horas”. En consecuencia, añadió que aquel que se fue a la Costa desde entonces, no podrá regresar. Muchos turistas se habían apurado a irse antes de que se declarara la cuarentena obligatoria. Las rutas se llenaron de automovilistas el miércoles pasado a la tarde, por lo que en el ese momento el Gobierno decidió montar un operativo de emergencia para tratar de impedirlo. Pero ya muchos habían partido. Por otra parte, Frederic dijo que, por el momento, el toque de queda no es una medida que esté en consideración. "Por ahora no se justifica". Sobre futuras medidas, la ministra contó que se desarrollan "diferentes estrategias de acuerdo a la realidad" y contó que se continuarán reforzando los puntos de control. La ministra dijo que creer que "la gente entendió" las medidas tomadas y felicitó el accionar de las fuerzas de seguridad. Las reservas para el fin de semana largo habían caído estrepitosamente y se estima que la mayoría de los que viajaron tienen vivienda propia. El porcentaje de ocupación hotelera que difundió Mar del Plata, por ejemplo, era de apenas 0,2%. La gran mayoría de las reservas fueron dadas de baja durante la semana y a partir de que el Municipio desalentara el arribo de turistas. Mar del Plata ha sido una de las primeras ciudades en realizar una campaña comunicacional que les pedía a los turistas que se quedaran en su casa en función del fin de semana largo próximo. "No Vengas. Por vos. Por nosotros. Por todos", rezaban algunas de las frases utilizadas por el municipio a través de redes sociales y distintos medios de comunicación. Federico Scremin, Presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, expresó que "el trabajo de prevención realizado dio sus frutos dado que para este fin de semana puente -por los feriados del 23 y 24 de marzo- las reservas hoteleras eran de casi el 100 % al inicio de la semana y luego fueron prácticamente nulas, con un porcentaje del 0,2% teniendo en cuenta todas las categorías. Si traducimos ese número son apenas 90 plazas hoteleras". ​​En algunos balnearios, como Pinamar, los vecinos impedían ingresar a los turistas que querían entrar horas antes de que se declarara la cuarentena obligatoria. "Estamos en un momento difícil para la ciudad y el país. Hoy debemos cuidar a los marplatenses. Por eso le dijimos al turista a través de una campaña comunicacional que "en nuestra ciudad tenemos todo pero que se lo guardamos para cuando puedan volver", expresó el funcionario. < Prev Próximo >