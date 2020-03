Javier Reynoso:

Tweet En la mañana de la radio el Intendente Municipal de Rivadavia habló en Masdter FM 102.1 y dejó sus consideraciones respecto a la lucha contra el coronavirus. Las disposiciones vigentes, las medidas a tomar y el pedido a la comunidad de seguir con el aislamiento social obligatorio en la nota. En la mañana de la radio el Intendente Municipal de Rivadavia habló en Masdter FM 102.1 y dejó sus consideraciones respecto a la lucha contra el coronavirus. Todo es cuestión de horas “Aprovecho que previamente a esta entrevista hablo el Comisario Rodríguez para agradecer a todo el personal policial el trabajo que vienen llevando a cabo, de hecho hace momentos estuvimos recibiendo y al nueva Comisario que estará a cargo de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia…, ellos cumplen con un servicio expuesto por la labor así que más que agradecidos con ellos…” – señalo Reynoso agregando sobre las cuestiones que se van dando minuto a minuto que – “en términos generales, el domingo culminamos los últimos detalles con la llegada del infectologo y el sistema sanitario estaría en óptimas condiciones y dentro de las condiciones internacionales, tenemos 5 camas de terapias y la zona de aislamiento con 40 camas, con sistemas y protocolos de aislamientos y seguimos trabajando…, parece que pasaron varios meses de la conferencia del sábado, pero todo es muy rápido, ya hemos hecho 3 decretos ante la emergencia, estamos haciendo los diseños de permisos especiales para las distintas actividades…, todo lo que a veces necesita meses para organizarse, ahora hay que hacerlo en cuestión de horas y gracias también a que tenemos todo el gabinete a disposición trabajando…” Recurso Humano “siendo una enfermedad que ataca el sistema respiratorio todo el mundo piensa en los respiradores, pero más allá de ello yo siento un orgullo inmenso por el recurso humano altamente capacitado con el que contamos para mantener aséptico el servicio, por eso el personal de limpieza por ejemplo cumple una función importante, ni hablar del cuerpo médico, enfermería, es decir, siento orgullo de como se ha preparado el sistema sanitario para cumplir con todos los requisitos…” – señalo en mandatario comunal agregando sobre algunas versiones que circulan acerca de utilizarse el ex sanatorios Rivadavia ubicado en calle Saavedra para emergencias que – “tuvimos el ofrecimiento por parte de la familia Ameijeiras y ya hemos hecho contacto con el Hotel Thoko Maite para una segunda opción y la ex Clínica Ameijeiras sería una 3º opción en caso de ser necesario, son cuestiones que vamos viendo de acuerdo a como se van dando las cosas…” Desazón y orgullo “El hecho de que la policía tenga que estar deteniendo gente en la calle porque no cumple con las normas hace que sienta desazón, pero recorriendo un poco la ciudad siento orgullo aunque a algunos otros les cueste entender, son más los que están cumpliendo que los que no…, en términos generales estoy conforme, pero esto va a tener más fundamento cuando veamos que los pacientes de riesgo tengan nombre y apellido y allí se tomara real dimensión de lo que está sucediendo…, nos estamos preparando para lo peor, esperamos más que nunca que esto sea una mala época que nos tocó vivir y nada más…, nosotros estamos trabajando con un protocolo muy similar a la del Hospital Italiano…” – aseguro Reynoso. Mensaje “Dentro de esta cuestión que nos toca vivir, quiero que sepan que estamos ante un momento muy complejo que nunca hemos vivido en nuestra comunidad, nuestro país y el mundo, muchos esfuerzos serán muy duros, pero de esta tenemos que salir todos juntos, cada decisión personal que tomemos nos ayuda o nos perjudica…, quiero que cada uno se sienta en su casa y comparta lo más que pueda en familia, que antes de salir de casa pienses en nuestros mayores que son los más vulnerables, ellos nos cuidaron toda la vida y ahora debemos cuidarlos nosotros para que ellos no la pasen mal…, quiero que también piensen en aquellos que están prestando servicios, que dejan su familia a y su hogar para volver expuesto con la posibilidad de llevar el riesgo a su propia familia, por eso pido empatía, si estamos todos juntos es esto va a ser muy llevadero…” – aseguro el Intendente Javier Reynoso ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >