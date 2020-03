La policía de Rivadavia ya infraccionó 15 personas por romper la cuarentena

Tweet Este lunes los agentes de la Comisaria de América aprehendieron a dos menores de edad (mujer y varón) y a un hombre de 28 años por andar en la vía pública sin poder demostrar un motivo que se encuentre encuadrado dentro de los autorizados para hacerlo. Este lunes los agentes de la Comisaria de América aprehendieron a dos menores de edad (mujer y varón) y a un hombre de 28 años por andar en la vía pública sin poder demostrar un motivo que se encuentre encuadrado dentro de los autorizados para hacerlo. El Comisario Inspector Sergio Rodríguez habló en Master FM 102.1 y contó en detalle el trabajo realizado por los agentes a su cargo. Detenciones “Puntualmente seguimos infraccionando gente por incumplir lo previsto en el decreto presidencial…, el día domingo fueron menores y mayores, gente que andaba deambulando sin ningún propósito…, desde el domingo a las 20 cesa toda actividad comercial y el, vecino tienen que estar en la casa, y adentro, no en la vereda…, y vamos a ser inflexibles ante cualquier cosa, puede haber excepciones pero por una cuestión oseosa, porque esta aburrido y cansado de estar en la casa no es excusa de nada…, hay cuestiones que tenemos que ir afinando, uno sale del trabajo y tienen que ir derecho a su casa, no dar una vueltita…, nos hemos encontrado con situaciones de vecinos que están radicados hace años en América y aún no han efectuado cambio de domicilio, los para el personal policial y lo primero que pregunta es ¿Qué está haciendo acá?..., para esa gente que no puede ir ahora a hacer el cambio de domicilio, una alternativa viable y rápida es que circulen con una boleta de servicio a nombre de ellos (gas, agua potable, impuesto municipal, servicio eléctrico, etc) para que el personal policial pueda comprobar que vive acá aunque no tenga el cambio de domicilio hecho…, y otra de las situaciones es que algunas personas quieren ingresar a comprar repuestos agrícolas…, si es un contratista de Rivadavia lo puede hacer sin restricción pero lo tiene que solicitar telefónicamente o como fuere antes de venir a la ciudad, así es atendido rápidamente y se va, cualquiera que venga de otro lugar, deberá esperar en la ruta a que el comerciante le alcance el repuesto que necesite…” – aseguro Rodríguez Denuncias “Hay mucha gente que llama por consultas, otras para denunciar, pero toda aquella persona que tenga que hacer consultas les pedimos que NO VENGA LA COMISARIA, que llame por teléfono para evitar el contacto con nosotros que lamentablemente no podemos quedarnos adentro y debemos andar en la calle, llamen por teléfono, si da ocupado sigan insistiendo porque muchos necesitan evacuar dudas, si se quedan en la casa no le dan al virus la posibilidad de circular…” – aseguro el Comisario Inspector Distrital Rivadavia, Sergio Rodríguez. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >