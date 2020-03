Tweet Desde el bloque de concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia, destacaron la implementación de un ingreso familiar para monotributistas y trabajadores informales. Asimismo, elogiaron las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández para proteger a los argentinos. Desde el bloque de concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia, destacaron la implementación de un ingreso familiar para monotributistas y trabajadores informales. Según lo anunciado por los ministros de Economía y Trabajo, Martín Guzmán y Claudio Moroni respectivamente, se trata de un ingreso familiar de emergencia para monotributistas categorías A y B y trabajadores independientes: una suma fija durante abril de 10 mil pesos para los que dejaron de percibir ganancias en el mes de marzo por el acatamiento al aislamiento obligatorio. “Estamos atravesando una situación limite, y hay que proteger a aquellos que sufren con el cumplimiento del aislamiento, quienes no van a trabajar y necesitan tener una compensación por la entrada que pierden en estos días que están imposibilitados de cumplir sus tareas” afirmaron. “El gobierno nacional está tomando las medidas que se necesitan, entre todos vamos a frenar la propagación del coronavirus, los argentinos somos solidarios, y hoy lo que debemos hacer es quedarnos en nuestros hogares” sostuvieron. Finalmente, también mencionaron “este paliativo es una muestra más que el Estado está presente y acompaña con políticas concretas en el área de salud, pero también en lo que hace a la economía”. Los datos se pueden cargar de forma individual en la página de la Anses. www.anses.gob.ar Sin embargo, aquellas personas que tienen dificultades para cargar los datos, pueden comunicarse con los concejales del Frente de Todos Somos Rivadavia y en su página de Facebook Ingreso Familiar de Emergencia - Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa. - $10.000 para trabajadorxs de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso - Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación. - La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días. - Podrán anotarse lxs trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes) - Si tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber. - Es totalmente compatible con la Asignacion Universal por Hijo. - También podrán tramitarlo lxs trabajadorxs de casas particulares, no inscriptas en el régimen tributario. Próximo >