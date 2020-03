Confirmaron 36 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de infectados asciende a 301

Tweet Son de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Ayer se verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con un enfermo Son de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Ayer se verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con un enfermo El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes que son 36 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 301 personas en todo el país. Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por el avance del coronavirus y esta mañana se conoció el primer caso de transmisión comunitaria. En el comunicado de este lunes especificaron que de los nuevos casos: 5 son en la provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en Santa Fe, 3 en Córdoba y 4 en Chaco. De esta forma, los distritos que aún no informaron casos son: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, San Juan y La Rioja. Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por coronavirus en el país. El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que se encontraba en una clínica privada de Resistencia, Chaco. El miércoles pasado, se confirmó el tercer muerto: un hombre de 64 años que estaba en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer fue la cuarta confirmación. Se trata de una mujer de 67 años que estaba internada en la Clínica Güemes, de la localidad bonaerense de Luján. En tanto, la Argentina esta mañana verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con un enfermo. En otros términos, se trata del primer caso positivo de coronavirus de transmisión comunitaria. El dato fue informado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte diario (Nº 19) que realiza el Ministerio de Salud todas las mañanas. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud nacional, anunció este lunes lo que, en rigor, es una nueva fase de la expansión del coronavirus en Argentina. El Gobierno lo esperaba. Iba a ocurrir, como sucedió en otras partes del mundo. Según Vizzotti, la transmisión comunitaria “se está iniciando en el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”. Si bien el Gobierno aun no detalló dónde se dio el primer caso de este tipo de contagio autóctono, el Gobierno analiza las medidas a aplicar en cada jurisdicción. Probablemente, piensan en la Casa Rosada, esta situación obligue a estirar la cuarentena total; si no en todo el país, en los lugares donde exista transmisión comunitaria. Es que se sabe que habrá contagios y, probablemente, en una tasa más alta que la que se están viendo en estos días. Lo que se busca con el aislamiento, ya lo explicaron desde el Ministerio de Salud y lo repiten los infectólogos de todo el país, es que no se sature el sistema de salud llegada esta fase de transmisión comunitaria. La llamada transmisión comunitaria se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de la infección, es decir cuando el virus circula entre personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con ninguna que estuvo en el exterior. Son un nuevo eslabón en la cadena de contagio que comenzaron las personas que trajeron el virus de otro país. Esas personas pasaron el virus a otras, que entran en el grupo de “contacto estrecho”. Y estas, a la vez, propagan el virus a un grupo que se indica dentro de la “transmisión en conglomerado”. La Argentina tiene 301 caso confirmados de coronavirus Presidente dijo que lo que se está atravesando “es un proceso muy dinámico donde se tienen en cuenta la experiencia que se va acumulando” y que están viendo “cómo evoluciona el impacto de las medidas para ver de que manera seguir actuando”. Si bien no descartó la posibilidad de extender la cuarentena, no hizo ninguna afirmación sobre la posibilidad de que sea anunciada en las próximas horas. “Hay que ser cautos. Estamos buscando que el contagio sea más lento para que, con el sistema de salud que tenemos, todos podamos ser atendidos", señaló. Además, aseguró que no está entre sus planes declarar el estado de sitio para avanzar sobre quienes no cumplen la cuarentena obligatoria. “¿Para que sirve el estado de sitio? La verdad no tiene ningún sentido. Si uno hace lo que tiene que hacer, alcanza. Yo lo que necesito es que estén a disposición de un juez aquellos que incumplan las normas, no a disposición del Poder Ejecutivo”, aseguró el jefe de Estado. Próximo >