Oficial: los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados para 2021

Japón y el Comité Olímpico Internacional anunciaron de manera simultánea el acuerdo para postergar los Juegos Olímpicos para el próximo 2021. El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, se comunicó con Thomas Bach –máxima autoridad olímpica– y ambos acordaron aplazar la cita como máximo hasta el verano del próximo año a raíz de la pandemia de coronavirus que mantiene al mundo en vilo. “He hecho una propuesta de aproximadamente un año”, afirmó el Premier japonés en diálogo con la prensa. “El presidente Bach dijo que estuvo de acuerdo al 100 por ciento y acordamos celebrar los Juegos Olímpicos para el verano de 2021”. El primer ministro de Japón Shinzo Abe confirmó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Según aseguró NHK, Abe, además de proponer el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para dentro de un año, también expresó su agradecimiento por la decisión del COI de acuerdo con la política de Japón de llevar a cabo los Juegos en su totalidad. En la conferencia telefónica también estuvieron presentes Mori Yoshiro, presidente del Comité Organizador de Tokio 2020; el ministro olímpico, Hashimoto Seiko; el gobernador de Tokio, Koike Yuriko; el presidente de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates; Director General del COI, Christophe De Kepper; y el Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christophe Dubi. La llama olímpica llegó a Japón el pasado viernes El mandatario, además, sostuvo que “a la luz de las condiciones actuales y para todos los atletas, hicimos una propuesta de aplazamiento de aproximadamente un año, para mantenerlos seguros y protegidos”. El Comité Olímpico Internacional, por su parte, informó por intermedio de un comunicado: “En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy, el Presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que los Juegos Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”. Antes de esta reunión, el Primer Ministro del país asiático había dejado entrever su postura en el parlamento: “Si a Japón le resulta difícil celebrar los Juegos Olímpicos en su ‘forma completa’ debido a la pandemia del coronavirus, el país debe considerar posponerlos”. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional El aplazamiento de los Juegos Olímpicos es una medida insólita, ya que solo ha dejado de celebrarse en 1916, 1940 y 1944 debido a las guerras mundiales. Será la primera vez que se realizará la máxima cita deportiva durante un año impar. Hasta el momento, Japón invirtió aproximadamente 35.000 millones de euros en la realización del evento. El pasado viernes la llama olímpica llegó a Japón en medio de una ceremonia que fue reducida a raíz del COVID-19. Aterrizó en la base aérea de Matsushima, en la provincia japonesa de Miyagi, elegida como parte de los “Juegos Olímpicos de Recuperación” para mostrar el renacimiento de la región después del terremoto, tsunami y colapso nuclear de 2011. “Los líderes acordaron que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser un faro de esperanza para el mundo durante estos tiempos difíciles y que la llama olímpica podría convertirse en la luz al final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente. Por lo tanto, se acordó que la llama olímpica permanecerá en Japón. También se acordó que los Juegos mantendrán el nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020”, informó el COI, aunque todavía no hay una fecha estipulada en el calendario para su inicio. Cabe recordar que previo a este acuerdo, los Comités Olímpicos de Canadá y Australia habían anunciado que no iban a enviar deportistas a la capital japonesa si se mantenía la fecha de realización de la cita internacional (del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto del 2020). El Comité Olímpico de los Estados Unidos fue otro de los que solicitó formalmente a su par organizador “posponer” la realización de Tokio 2020. “Lamentamos que no haya una medida que pueda resolver todas las preocupaciones que enfrentamos. Hay enormes interrupciones en el entorno de capacitación, los controles antidóping y el proceso de calificación no puede superarse de manera satisfactoria. Con ese fin está más que claro que nunca que el camino hacia el aplazamiento (de los JJ.OO.) es el más adecuado. Alentamos al COI a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los Juegos se desarrollen en condiciones seguras y justas para todos los competidores", esbozó el comunicado del Team USA. La pandemia del COVID-19 afecta ya a más de 381.000 personas en el mundo. Japón, al día de hoy, registró 1140 casos y 42 fallecidos.