Tweet El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa afirmó este martes que "Argentina enfrente una economía de guerra contra una pandemia. Por eso, no puede haber división o mezquindad, porque lo que está en juego es la vida de los argentinos". El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa afirmó este martes que "Argentina enfrente una economía de guerra contra una pandemia. Por eso, no puede haber división o mezquindad, porque lo que está en juego es la vida de los argentinos". "Quiero agradecer a todos los líderes de la oposición, porque estamos todos trabajando sin mezquindad. En esta pelea contra el coronavirus no hay grieta", sostuvo Massa hoy en declaraciones televisivas. Asimismo, en relación a la drástica situación a causa del coronavirus, Massa resaltó: "Vemos la situación con preocupación, pero con la convicción de que de parte del presidente Fernández y de todo el gobierno se está haciendo todo lo posible para que no haya un impacto muy fuerte en nuestra economía, sin dejar de combatir la pandemia. Necesitamos un Estado superpresente" y agregó: "La gente tiene que entender que aislarse es salvar vidas". "De ser necesario, se van a tomar medidas más drásticas", afirmó el titular de la Cámara de Diputados y añadió: "Con el Presidente hablamos que probablemente en los próximos días sea necesario convocar al Congreso para darles al Gobierno y a la Argentina instrumentos para poder gobernar. Hay temas como alquileres, despidos, impuestos, que inexorablemente requieren de leyes para que se puedan solucionar. Tenemos que sesionar, pero con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias". Asimismo, Massa afirmó: "El Estado va a ir generando instrumentos para que quienes no puedan pagar los servicios lo puedan hacer. Todo lo que el Gobierno tenga que hacer para superar la pandemia y poner en funcionamiento a la economía, lo va a hacer" y sostuvo: "Lo que está en juego es sobrevivir a la pandemia y poner la economía argentina en marcha" Próximo >