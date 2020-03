Coronavirus: murió una persona en Chaco y otra en Mar del Plata y ya son seis las víctimas fatales en la Argentina

Tweet El hombre que vivía en la provincia del noreste era abogado, tenía 53 años y no presentaba enfermedades previas antes del contagio. Más temprano este martes, falleció un hombre de 71 años que estaba internado en grave estado en la ciudad balnearia El hombre que vivía en la provincia del noreste era abogado, tenía 53 años y no presentaba enfermedades previas antes del contagio. Más temprano este martes, falleció un hombre de 71 años que estaba internado en grave estado en la ciudad balnearia Este mediodía, en el Sanatorio Femechaco de Resistencia, se confirmó la sexta muerte por coronavirus en Argentina. Según confirmaron las autoridades, se trató de “un paciente que ingresó el sábado 7 de marzo a las 20 horas”. Se llamaba Guido Ariel Benvenutti, tenía 53 años y era juez en la provincia de Chaco. “Tuvo contagio directo con una mujer que llegó de España y tenía positivo para el COVID-19. Los síntomas comenzaron entre el 7 y 8 de marzo. El médico que lo atendió descartó dengue y le aconsejaron que se internara en una clínica. Hizo caso omiso y a las 48 horas fue a una guardia, lo volvieron a evaluar, y como no tenían cama para internarlo lo derivaron al Femechaco. Llegó con un cuadro tóxico de insuficiencia respiratoria”, confirmaron a Infobae desde el sanatorio. Entre sus síntomas primarios, comenzó con fiebre, malestar general, cefalea, dolor abdominal e inyección conjuntival. “Con hondo pesar comunicamos el fallecimiento de Guido Ariel Benvenutti, ex docente de música de AMICI”, publicaron desde Instituto Educativo Bilingüe Amici-UEP Nº 41, en donde Benvenutti dictaba clases. También lo hizo El Círculo Trentino de Resistencia, quien comunicó “con mucho pesar, el fallecimiento de Guido Ariel Benvenutti, socio y colaborador incondicional con nuestra institución”. En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública del Chaco informó el deceso de Benvenutti. “El hombre, residente de la capital del Chaco, contrajo la infección de una paciente que fue anteriormente confirmada con el diagnóstico de coronavirus. La persona, que no contaba antecedentes de otras comorbilidades, comenzó el 11 de marzo con síntomas de malestar general, cefalea, dolor abdominal, fiebre alta, odinofagia (dolor de garganta). El 14 de marzo se agravaron los síntomas y comenzó con dificultad respiratoria. Desde entonces estuvo internado y recibió atención en la misma institución hasta su fallecimiento”, expresaron. Guido Benvenutti tenía 53 años En las redes, sus amigos lo recordaron por sus trabajos como juez de Paz de la Ciudad de Chorotis, en el Poder Judicial de Chaco y en el en el Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología. Era profesor de música, tocaba varios instrumentos y era tenor barítono. “Integró varios grupos musicales locales fue donde compartimos viajes giras y demás”, recordó Alejandro, amigo de Benvenutti, a Infobae. El fallecimiento de Benvenutti sucedió a la de otro paciente marplatense, quien durante la mañana había sido confirmado como la quinta víctima del COVID-19 en Argentina. Era un hombre de 71 años, que había viajado a España y estaba internado en grave estado desde hace dos semanas en la clínica privada 25 de Mayo de Mar del Plata. Según el parte oficial de la clínica, el paciente, Federico Jose Bensadon, “cursaba 14° día de internación, 12° día de asistencia respiratoria en Unidad de Terapia Intensiva, en contexto de distrés respiratorio secundario a neumonía bilateral por COVID 19”. También, las autoridades sanitarias señalaron que en las últimas horas presentó un cuadro de fiebre persistente y una falla orgánica múltiple, “sin respuesta a medidas terapéuticas instituidas”. El 13 de marzo, César Luis Cotichelli, también chaqueño e ingeniero de 61 años, se había convertido en la segunda víctima del país. Padre de cuatro hijos, había viajado por Europa -Alemania, Egipto y Turquía- a mediados de febrero. A su vuelta, tras algunos días sin síntomas, comenzó a sentirse mal y fue su ex mujer quien lo llevó al Sanatorio Femechaco, en donde permaneció internado hasta el mediodía de aquel viernes, cuando se confirmó su muerte. El ingeniero César Cotichelli falleció el 13 de marzo por coronavirus La Argentina registró su primer caso positivo de coronavirus el 3 de marzo. A partir de ese momento empezó a adoptar diversas medidas para evitar la propagación del virus hasta llegar a la cuarentena total, dictada por el presidente Alberto Fernández el jueves 19 de marzo. Están cerradas las fronteras, se suspendieron las clases y la ciudadanía sólo puede salir de sus casas para ir a comprar comida o insumos médicos. De acuerdo el último parte del Ministerio de Salud, el total de casos confirmados en Argentina es de 301. Ayer fueron confirmados 36 nuevos casos de COVID-19: 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en Provincia de Buenos Aires, 13 en Santa Fe, 3 en Córdoba y 4 en Chaco. De los 36 casos, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 5 son contactos estrechos de casos confirmados, 14 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.