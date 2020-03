Trenque Lauquen: Se filtró un reporte del 911 y Policía inició un sumario y una actuación Penal

Tweet Ante el caso sospechoso de la enfermedad en la ciudad circuló como reguero de pólvora una captura de pantalla del reporte del 911 de la noche del lunes, El Jefe Distrital de Policía, Marco Arregui, indicó las acciones llevadas a cabo y explicó que quienes informan sobre la situación sanitaria en el distrito son las autoridades de salud locales. Ante el caso sospechoso de la enfermedad en la ciudad circuló como reguero de pólvora una captura de pantalla del reporte del 911 de la noche del lunes, El Jefe Distrital de Policía, Marco Arregui, indicó las acciones llevadas a cabo y explicó que quienes informan sobre la situación sanitaria en el distrito son las autoridades de salud locales. Desde muy temprano fue un día muy movido en la ciudad a causa de la información que se fue dando con el pasar de las horas en materia sanitaria y un caso sospechoso de Covid-19. Las redes ardieron, los trascendidos comenzaron a circular al igual que todo tipo de información sin confirmar. Pero también se filtró información sensible sobre el tema, específicamente de reportes de Emergencias 911 por lo cual desde la Jefatura Distrital de Policía se inició un sumario administrativo con intervención de Asuntos Internos y se realizó una actuación penal en Averiguación de Ilícito ante la Fiscalía. El jefe Distrital de Policía, Marco Arregui, en diálogo con Diario Líder explicó y fue tajante con que "las novedades sanitarias del distrito las informa el intendente, el secretario de Salud o la directora del Hospital como corresponde, no la policía que no es entendida en la materia". Asimismo, se refirió al reporte del 911 que trascendió en redes sociales y Whatsapp sobre el caso de sospechoso de Coronavirus en Trenque Lauquen y dijo que "se filtró información sensible del sistema de reportes 911 y ya se pudo establecer de qué manera se filtró". "Como corresponde vamos a ser contundentes en esto para mantener la seriedad en el trabajo, por ello se inició un sumario administrativo con intervención de Asuntos Internos para que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan al o los responsables de la filtración de esa información que no debería haberse hecho pública", dijo Arregui. También indicó que "se va a realizar una actuación penal en Averiguación de Ilícito con intervención de la Fiscalía en turno para que se establezca si hay algún delito penal, además de la falta administrativa". < Prev Próximo >