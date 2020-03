La ANSES aprobó ayuda para jubilados, pensionistas y otros beneficiarios.

Tweet Además de las medidas paliativas anunciadas en los últimos días, ahora se suma en BENEFICIO ECONÓMICO POR CODIV-19 para todas aquellos argentinos que trabajan en negro y que por las medidas dispuestas a nivel nacional, no pueden salir de sus casas a trabajar. La concejal del Frente de Todos - Somos Rivadavia Mercedes García Duperou explica de que se trata y como podes obtenerlo. Además de las medidas paliativas anunciadas en los últimos días, ahora se suma en BENEFICIO ECONÓMICO POR CODIV-19 para todas aquellos argentinos que trabajan en negro y que por las medidas dispuestas a nivel nacional, no pueden salir de sus casas a trabajar. Serán beneficiarios de la nueva disposición quienes trabajan en negro, quienes trabajan en relación de dependencia mediante oficios, monotributistas sociales. Nueva medida nacional Si bien la medida aun no fue anunciada oficialmente por el gobierno nacional, en la página de Anses ya está cargada de solapa para acceder al beneficio y los Concejales del Frente de Todos ayudan con la carga de datos – “estamos ocupándonos también de este tema y llevando a cabo las gestiones necesarias para que todos los beneficios que implementa el estado nacional puedan llegar a nuestro distrito y en este caso en un beneficio espacial que se va a otorgar mediante un pago único de 5000 $ destinado a todas aquellas personas que trabajan en el día a día, trabajos independientes que no son asalariados sino que sus remuneraciones son de acuerdo al trabajo que realizan…” – menciono Garcia Duperou agregando que – “puede acceder al beneficio toda persona mayor de 18 años con DNI, Cuil, Nombre Completo, Domicilio, fecha de Nacimiento y Oficio, se estima que alrededor de 4 millones de personas serian beneficiarias de esta nueva medida y dejamos a disposición de consultas dos líneas de comunicación telefónica. 2392-629103 (Mercedes Garcia Duperou) – 2392-582254 (Paula Sallaber)…” – señalo Mechi Garcia Duperou. Demás Beneficio económico por Covid-19: bonos y subsidios en Argentina La Anses anunció nuevas ayudas para jubilados, pensionados y beneficiarios de otras asignaciones. Se trata de 3.000 pesos que tienen el objetivo de paliar los problemas económicos de los ciudadanos ante la crisis del coronavirus que golpea a la sociedad argentina tanto sanitaria como económicamente. Según han calculado, el bono llegará al 63% de los jubilados y a más de 4 millones de beneficiarios de las asignaciones por hijo y embarazo. Bonos para jubilados y pensionados La Anses ha establecido que puedan acceder al bono de 3.000 pesos todos aquellos jubilados o pensionados que no lleguen a la mínima (15.982 pesos). Los que cobren más de la mínima pero no superen los 18.892, recibirán una subvención pero no será total. Cobrarán un plus igual a la diferencia entre haber y este monto máximo. Han estimado que esta ayuda llegará al 63% de los jubilados y pensionados. Asignación Universal por Hijo y por Embarazo Las mujeres que sean beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por hijo con discapacidad (AUH HD) recibirán un plus extraordinario que supondrán un 100% de su asignación y que se cobrará en abril. Créditos Anses En el caso de que haya solicitado un crédito a Anses, contarán con dos meses de gracias (correspondientes a abril y mayo) en los que no tendrá que pagar. El gobierno estima que esta medida afectará a más de nueve millones de ciudadanos. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >