Sandra de San Fernando – “Ya estoy extrañando horrores la ciudad de América y mi equipo…”

La Sub Comisario Sandra de San Fernando habló en Master FM 102.1 y expresó el sentir que se llevó de esta ciudad de la cual expreso – "me siento parte" más de 9 años en la ciudad de América a cargo de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia, y hoy ya en funciones en Trenque Lauquen, Extraño horrores "Recién me fui y ya extraño horrores, me sentí parte de Rivadavia, me sentí una rivadaviense más porque así me lo hicieron sentir, estuve 9 años y medio y no quiero olvidarme de nadie, vivía la mitad del tiempo en América y la otra mitad en Trenque Lauquen, me costó muchísimo haber tomado la decisión, tengo muchos sentimientos encontrados…" Lo que deja "Me llevo más de lo bueno que de lo malo, soy de mirar mucho lo positivo y lo que me permite mirar para adelante…, Trenque Lauquen es más grande y no hay tanto contacto, ese contacto que tenía en América con total y absoluta predisposición, la red de equipo de trabajo estaba tan aceitada que era un placer trabajar…, me llevo muchas cosas positivas…" Empezar de nuevo "Ahora estoy a cargo de la Comisaria de la Mujer en Trenque Lauquen y el personal con el que cuento en un 90% de de otras localidades, solo un 10 % es local y prácticamente todas recién recibidas, así que tienen muy poca experiencia en la temática y de alguna manera tengo que empezar a enseñar, a explicar y formar personal, es un trabajo de docencia que me encanta, y lleva el doble de tiempo y por ahora es la diferencia con lo que dejo y lo que tomo, en América me paso lo mismo, y hoy en Trenque Lauquen hay el doble de trabajo que en América…" – señalo Sandra quien paso de tener 8 personas a cargo a 15 efectivos… - "tengo como un sentimiento de desarraigo al haberme ido de América porque más allá de ser Jefa también fui compañera, amiga y varios efectivos por el mismo convivir a diario…" Agradecimiento "Fundamentalmente al personal policial y el equipo interdisciplinario, ellos son el pilar de la Comisaria de la Mujer, pusieron su compromiso, su responsabilidad, su profesionalismo, su compañerismo para sacar adelante esa Comisaria que recién se creaba y que había que salir a visibilizarla y a lucharla…, son mujeres valientes que van a la lucha tratando de erradicar la Violencia de Genero, el personal es la Comisaria de la Mujer, y tengo un GRACIAS A TODAS, no hubiera podido hacer mi trabajo sin ese personal, personal que quedo y quedo en muy buenas manos, sé que Verónica va a estar a la altura de las circunstancias…, GRACIAS a la comunidad por abrirme las puertas por dejarme entrar en sus casas y pido disculpas si no logre estar a la altura de las circunstancias…, no sé si hay otra palabra más grande para dar a conocer mi sentir, por eso SIMPLEMENTE GRACIAS, SEGUIRÉ ATENTA A LA COMISARIA DE LA MUJER DE RIVADAVIA PORQUE LA SIENTO PARTE DE MI…"