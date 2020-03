Tweet La nueva titular de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia pasó por los microfonos de Master FM su llegada a América, como imagina su gestión y como encontró la dependencia entre otras respuestas. y en la mañana de la radio nos dejó sus consideraciones; El cambio de mando se realizó el lunes 23 por la mañana, haciéndose el relevo de la Sub Comisario Sandra de San Fernando quien desde hace varios años se desempeñaba como titular en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia en manos de la Sub Comisario Sequeira. Bienvenida “La verdad que estoy muy contenta con la bienvenida que me han dado en Rivadavia, amén de la situación que estamos viviendo, las autoridades correspondiente me han hecho llegar su bienvenida y bueno, estoy a partir de ahora a disposición para sumar nuevos lazos de trabajo, buscaremos que la violencia sea mirada a través de diferentes ojos, y que pueda ser abordada desde diferentes funciones y abordada desde las mismas en conjunto…” – señalo la nueva funcionaria policial que ha cumplido funciones en Policía Científica de Pehuajo ( de donde es oriunda y tiene su familia), estuco a cargo de la Comisaria de la Mujer en Henderson y ahora en América. El relevo “Sandra (De San Fernando) es una persona a la que conozco desde hace muchos años y le tengo un cariño enorme, es para mí un orgullo y una doble responsabilidad hoy ocupar su lugar…, daré lo mejor de mi desde mi persona y profesionalismo con una mirada integradora en cuanto a la Violencia de Genero…” – expreso Sequeira agregando que – “me encontré en América con una Comisaria de la Mujer que la gestión anterior dejo en forma excelente, si bien la cantidad de efectivos es poco para el trabajo, el trabajo está muy bien organizado, se trabaja en forma excelente la Violencia familiar así que para mí es un placer trabajar en este lugar y encontrarlo de esta manera…” – señalo la nueva funcionaria policial quien finalmente agrego – “quedo a disposición de todos quienes nos necesiten…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >