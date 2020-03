Al menos 3 personas fueron imputadas por sugerir saqueos en Gral. Villegas

Tweet A raíz de haberse tomado conocimiento en la Estación de Policía Comunal que algunas personas domiciliadas en este medio, utilizaron sus redes sociales para publicar textos mediante los cuales incitaban a “saquear supermercados”, aduciendo no tener para darle de comer a sus hijos o no recibir ayuda del Municipio. A raíz de haberse tomado conocimiento en la Estación de Policía Comunal que algunas personas domiciliadas en este medio, utilizaron sus redes sociales para publicar textos mediante los cuales incitaban a “saquear supermercados”, aduciendo no tener para darle de comer a sus hijos o no recibir ayuda del Municipio. En dicha Dependencia Policial con fecha 24 de marzo del año en curso, se iniciaron actuaciones penales por infracción al artículo 209 del Código Penal “instigación a cometer un delito”, tomando intervención en el caso el Fiscal Dr. Manuel Iglesias del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. En tal oportunidad se identificó a los causantes, estableciéndose sus domicilios, datos filiatorios, posibles domicilios alternativos y otros pormenores de la actuación, resultando los mismos vecinos de esta ciudad, mayores de edad, quienes algunos de los cuales reciben beneficios sociales por parte del Estado. Por lo actuado, los tres identificados hasta el momento quedaron imputados por el delito de “instigación a cometer delitos”, título VIII art. 209 del Código Penal, que establece una pena por la sola instigación, una pena con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito, habiendo sido notificados de los derechos que le asisten y la formación de la causa acorde el artículo 60 del Código Procesal Penal, informaron mediante comunicado desde la Policía Comunal Próximo >