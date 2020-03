Fiat 500 reinventado como auto urbano totalmente eléctrico para 2020

Tweet El nuevo 500 city car de Fiat será eléctrico solo cuando llegue al Reino Unido a principios del próximo año. El nuevo 500 city car de Fiat será eléctrico solo cuando llegue al Reino Unido a principios del próximo año. Al llegar primero en forma convertible, el nuevo 500 es solo la segunda iteración del ícono italiano después del original de 1957. Se adhiere estrechamente al aspecto del modelo que se lanzó en 2007 y se convirtió en un increíble éxito de ventas para Fiat. Aunque el estilo sugiere lo contrario, todo cambia bajo la piel para el 500. Este es el primer automóvil eléctrico dedicado de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), y utiliza una nueva arquitectura que permite que la huella del 500 crezca 6 cm en longitud y 6 cm de ancho, hasta 3,63 m de largo y 1,69 m de ancho. También es 4 cm más alto que antes, a 1,53 m. El jefe de Fiat, Olivier Francois, dijo que el nuevo 500 "no era solo la tercera generación del automóvil, sino la tercera reencarnación de un espíritu". "Estamos todos dentro. Todo es eléctrico y solo eléctrico desde el primer día. Con el éxito comercial de los 500 esa es una decisión audaz. Pero no parece el momento de ser tímido. Este auto no es solo para 2020, sino el próximo década. Se construyó desde cero ". autos nuevos, saldrá en el primer trimestre del próximo año, con producción en la planta de Fiat en Mirafiori, Italia. El pedido anticipado se ha abierto para la variante convertible de edición de lanzamiento de alta especificación 'La Prima'. El 500 eléctrico, uno de los más esperados entre los, saldrá en el primer trimestre del próximo año, con producción en la planta de Fiat en Mirafiori, Italia. El pedido anticipado se ha abierto para la variante convertible de edición de lanzamiento de alta especificación 'La Prima'. Nombrado en honor a los sherpas del Himalaya, que guían las expediciones a una llegada segura, el modo está diseñado para reducir la ansiedad por el alcance y garantizar que el conductor pueda llegar a un punto de carga si la batería se agota. Los otros dos modos son Normal y Rango, el último de los cuales aumenta significativamente la cantidad de frenado regenerativo para permitir la conducción de un solo pedal. Curiosamente, la advertencia acústica de baja velocidad ahora legalmente ordenada en los nuevos 500 se toma de la partitura de Nina Rota para la película Amacord. "Queríamos algo que se destacara. Es el único motor capaz de reproducir una melodía, como los tonos de llamada de su teléfono", dijo Francois. El 500 está equipado con un sistema de carga rápida de 85kW que puede recargar la batería del vacío al 80% de su capacidad en 35 minutos y puede tomar solo cinco minutos para proporcionar al automóvil un alcance de 50 km, lo que según Fiat es más de lo que se necesita para el uso diario promedio de la mayoría de las personas. El aspecto exterior evolucionó del actual 500. Hay líneas más nítidas, pero el mismo estilo lindo del original permanece en los diseños de luz y parachoques. Las manijas de las puertas al ras ahora cuentan, al igual que los faros LED y las luces traseras. Aunque el diseño exterior es bastante similar, todo cambia en su interior, abordando uno de los puntos débiles más grandes de los 500 actuales. El tablero es mucho más ancho y la cantidad de aparamenta se reduce significativamente para una apariencia general mucho más limpia. La información y entretenimiento proviene del nuevo sistema Uconnect 5 de FCA, controlado por una pantalla táctil de 10.25 pulgadas que incluye una serie de funciones como navegación por satélite, un punto de acceso inalámbrico y Apple CarPlay inalámbrico. Fiat también ha trabajado con Giorgio Armani, Bvlgari y Kartell para producir tres versiones únicas de los nuevos 500, que se subastarán con fines benéficos. El 500 debía ser lanzado en el cancelado salón del automóvil de Ginebra, pero fue revelado en un video especial en línea filmado en Milán, cerca del área que ha sido gravemente afectada por un brote importante del coronavirus Covid-19. Próximo >