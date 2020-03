Están realizando estafas telefónicas en Rivadavia

Tweet Si recibís alguna llamada telefónica y te dicen que es de parte de ANSES solicitando datos personales, no los brindes porque es una estafa. Si recibís alguna llamada telefónica y te dicen que es de parte de ANSES solicitando datos personales, no los brindes porque es una estafa. En las últimas horas, vecinos de nuestro Distrito informaron que han recibido llamadas solicitando número de CBU y/u otros datos personales para poder transferirles dinero a sus cuentas. Nunca brindes telefónicamente tus datos personales, números de cuentas, claves telefónicas, números de tarjetas de crédito, números de tarjeta de coordenadas, o cualquier otra información crítica. Recomendamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios, no brindar datos personales ni depositar sumas de dinero solicitadas mediante correo electrónico, llamados telefónicos, SMS o redes sociales. < Prev Próximo >