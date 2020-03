El Gobierno otorgará un plus de $5 mil para los trabajadores de la salud y las fuerzas de seguridad

Tweet Por Federico Mayol Al final, el plus salarial para los empleados del sector de la salud y de las fuerzas de Seguridad que el Gobierno otorgará por la crisis desatada en torno al avance del coronavirus en el país será de $5.000. Así lo confirmaron a este medio fuentes oficiales que este jueves trabajaban en los detalles de la implementación del bono para el personal sanitario y las fuerzas de seguridad, dos de los rubros exceptuados en el decreto firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández en el que estableció el aislamiento provisorio y obligatorio que rige hasta el próximo martes, y que la Casa Rosada se encamina a prorrogar, al menos, hasta Semana Santa. La instrumentación del bono se había analizado este miércoles en la reunión de más tres de horas del gabinete económico, encabezada por Santiago Cafiero, en el Salón Eva Perón de una Casa de Gobierno casi desierta. Solo un puñado de funcionarios, empleados de limpieza, custodios y seguridad; un par de choferes, algunos mozos de la Jefatura de Gabinete, y el personal de la Policía Federal apostado en ese destino concurre por estos tiempos a la Casa Rosada. El jefe de Gabinete y su mano derecha, Cecilia Todesca; los ministros Claudio Moroni, Matías Kulfas y Martín Guzmán, y los titulares del Banco Central y de la AFIP, Miguel Ángel Pesce y Mercedes Marcó del Pont, respectivamente, conversaron un largo rato sobre el pago del bono, la situación impositiva a raíz de la crisis por el avance de la pandemia mundial -"va tener una muy fuerte baja", aseguraron-, y las medidas de contención social que el Gobierno termina de reglamentar por estas horas, destinadas a tratar de paliar el impacto en el bolsillo de los sectores más vulnerables. Santiago Cafiero y el gabinete económico Este viernes comienza, en esa línea, la preinscripción para cobrar el Ingreso Familiar por Emergencia (IFE) de $10.000 que los ministros Moroni y Guzmán anunciaron a principio de semana. Destinado a trabajadores informales y monotributistas de las escalas más bajas. En ese mismo encuentro, el gabinete económico acordó además que el Estado se hará cargo de parte de los sueldos de las pequeñas y medianas empresas de hasta 25 empleados que no puedan afrontar el pago de salarios producto del abrupto freno de la actividad que provocó la cuarentena decretada por el Presidente. En un principio, en tanto, se había especulado con que el personal enrolado en el Ministerio de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas, también cobrarían el bono dispuesto ahora por el Poder Ejecutivo, que según fuentes gubernamentales se publicaría en las próximas horas en el Boletín Oficial. Por el momento, no están contemplados por el plus. El pago extraordinario al personal de la salud y de las fuerzas es parte de las medidas a las que apeló la Casa Rosada para hacerle frente a la crisis social y económica que se presenta en paralelo a la crisis sanitaria, a pesar de que en este caso funciona más como una gratificación por el rol de esos sectores en la lucha contra la pandemia que tiene en vilo al mundo. El Gobierno oficializará en los próximos días, por caso, un DNU que se publicaría antes del 1 de abril destinado a congelar las cuotas de los alquileres y de los créditos hipotecarios y prohibir ejecuciones por los próximos 180 días, tal como anticipó este medio. La idea era enviar un proyecto al Parlamento, pero al final se decidió que tanto Diputados como el Senado continúen sin sesionar por el avance del coronarivus. Es parte de la batería de iniciativas que el jefe de Estado analiza y ejecuta en Olivos mientras cavila sobre la continuidad del aislamiento en todo el país. Próximo >