Un jóven emprendedor de América realizá máscaras utilizando impresora en 3D

Tweet Se trata de Santiago López quien continua en nuestra ciudad la idea que surgió a nivel nacional de confeccionar mascaras con impresora 3D para ser donadas al Hospital Municipal y para todos aquellos que trabajan en pos de la contención del coronvirus. Se trata de Santiago López quien continua en nuestra ciudad la idea que surgió a nivel nacional de confeccionar En esta nota le contamos a nuestros lectores como surgió la idea de Santiago y cómo podemos ayudarlo. La iniciativa “Cabe destacar que esto no es una idea mía sino que replique de otras personas que ya lo estaban haciendo, y debido a que cuento con una impresora 3D, se me ocurrió aportar mi colaboración confeccionando mascaras protectoras para personal del Hospital, Policía y quien la necesite, la misma consiste en un marco impreso en plástico y placa de radiografías para cubrir el total de la cara…” – señalo Santiago agregando que – “lo ideal sería acetato para hacer más transparente la máscara pero las placas de radiografía safan, cada una de las máscaras, más bien el marco, tarda aproximadamente 1 hora 40 monitos, el material para hacer el marco hasta ahora lo puso yo y he recibido donaciones para comprar más material, y cualquiera que quiera hacer un aporte, ahora en lo urgente es contar con el material para hacer el marco porque radiografías me han alcanzado muchas y la verdad es un aporte muy bueno, estamos con mi novia Gabriela Olazabal, mi familia, amigos que colaboran consiguiendo lo que necesito, de hecho estamos armando un Mercado Pago para que la gente colabore sin moverse de su casa…” – señalo el joven Santiago López quien en América esta confeccionando mascaras de protección facial. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >