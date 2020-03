Mientras pasamos la cuarentena, hagamos GYM en casa…!!!

Tweet El profesor Alexis Godoy nos deja unos tips para hacer ejercicios mientras pasamos la cuarentena EN CASA y de esa manera permanecer activos y con un cuerpo y mentalidad sana El profesor Alexis Godoy nos deja unos tips para hacer ejercicios mientras pasamos la cuarentena EN CASA y de esa manera permanecer activos y con un cuerpo y mentalidad sana Seguir con actividad “La verdad que es una oportunidad única, hay que buscarle algo positivo a esta situación, y podemos ver hoy a través de las redes sociales mucha gente que se muestra haciendo actividad física pero la verdad que hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, porque por lo general suben rutinas, y la gente que no está acostumbrada a las mismas puede sufrir lesiones…” – señalo el profe agregando que – “lo importante es adaptar lo que les guste a su actividad física…, pueden llevarse a cabo muchas actividades con materiales que tengan en sus casa como botellitas de agua, latas de conservas, bidones, palos de escoba, paquetes de azúcar y otros elementos con los cuales trabajar…” Grupos de entrenamiento “Quería ser optimista y pensar que la semana próxima podríamos comenzar de nuevo con nuestras actividades pero lamentablemente no es asi, asi que con el grupo de personas de asisten al gimnasio hemos ido armando grupos de entrenamientos ya que pedían actividades para hacer en sus casas y orientándolos al tiempo que venían trabajando y de acuerdo a las experiencias también…, estamos trabajando en programas de pilates para gente que necesite…, es muy bueno mantenerse en actividad pero siempre y cuando lo hagan de acuerdo a sus posibilidades, hasta donde puedan y no sobre exigirse…” – señalo Godoy señalando a quienes nunca hacen actividades físicas que – “tienen que tener en cuenta que si recién comienzan, el trabajo debe ser alternado porque si lo hacen a diario, es contraproducente, hay un montón de ejercicios que pueden hacerse con cualquier cosita que tengamos en casa y van a ver lo divertido y productivo que es hacer actividad física a diario…” – aseguro Alexis ESCUCHA LA NOTA COMPLETA MIRÁ LA RUTINA PREPARADA POR ALEXIS Próximo >