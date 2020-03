Evaluarán propiedades, autos y gastos para otorgar el subsidio de $10.000

Tweet Este viernes 27 de marzo comienza la preinscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. En diálogo con TN, Alejandro Vanoli explicó los puntos centrales del beneficio. Este viernes 27 de marzo comienza la preinscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. En diálogo con TN, Alejandro Vanoli explicó los puntos centrales del beneficio. Dese la Anses evaluarán propiedades, autos y gastos para otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). "El beneficio es para quienes no tengan patrimonio ni renta financiera para aguantar en este tiempo", dijo en diálogo con TN el titular del organismo, Alejandro Vanoli. El decreto 310 que estableció el subsidio dice que "se realizarán evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar”. A partir de este viernes 27 a las 0 horas, los beneficiarios del IFE deberán preinscribirse completando un formulario por Internet y en una fecha establecida según la terminación de su DNI. Se trata de un pago de 10.000 pesos que se cobrará en abril y alcanza a monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadores informales y de casas particulares (servicio doméstico). El beneficio le corresponde a todos los trabajadores de casas particulares, así estén o no en relación de dependencia. "Es tanto para quienes están registrados como para los que no", afirmó el titular de la Anses. El pago del ingreso de emergencia es "compatible" con la Asignación Universal por Hijo. Esto significa que quienes cobren la AUH no estarán excluidos de la ayuda oficial en abril y no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos. Entre las definiciones pendientes sobre el universo de beneficiarios, Vanoli también dijo que se analiza la situación de aquellos que podrían ser alcanzados por el IFE pero que concretaron alguna operación de compra de divisas, aún con el tope de U$S 200 mensuales. Tampoco se cobra el subsidio si en el grupo familiar hay un trabajador o un jubilado, que reciben haberes en blanco. En cuanto al trámite, Vanoli aseguró que se realiza únicamente completando un formulario al que se puede acceder a través de cualquier celular o computadora. "Se completa con datos muy básicos. Después cada uno va a recibir una notificación para ingresar la cuenta bancaria donde se depositará el beneficio", explicó. "Estamos trabajando con los distintos bancos para que puedan tener una cuenta aquellos que aún no tienen y también estamos en línea directa con el correo argentino para que todos puedan acceder al beneficio", agregó. En este sentido, adelantó que el Banco Nación realizará un operativo para darle cuentas de forma gratuita a todos los beneficiarios. "Nos estamos contactando con los bancos de todas las provincias. Lo importante ahora es poner el foco en que las personas a las que les corresponde el beneficio se preinscriban", afirmó Vanoli. Sobre el cronograma pactado para realizar el trámite, el titular de la Anses reiteró que para aquellos beneficiarios que tengan documento terminado en 0 o 1, la fecha para completar y enviar la solicitud será el 27 de marzo; 2 o 3, el sábado 28; 4 o 5, el domingo 29; 6 o 7, el lunes 30; y, si su DNI termina en 8 o 9, el martes 31. Consultado acerca de aquellos extranjeros que tienen residencia transitoria hasta obtener el DNI definitivo, Vanoli dijo que, en principio, el beneficio es por decreto para argentinos de entre 18 y 65 años de edad que tienen residencia y ciudadanía en el país. "Estamos evaluando si podría llegar a ampliarse", afirmó. Próximo >