Hubo 900.000 inscriptos en once horas para cobrar el bono de $ 10.000

Tweet Lo reveló el titular de la Anses, Alejandro Vanoli. El Ingreso Familiar de Emergencia se cobrará el 15 de abril. Lo reveló el titular de la Anses, Alejandro Vanoli. El Ingreso Familiar de Emergencia se cobrará el 15 de abril. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, reveló este viernes que unas 900 mil personas se inscribieron en un lapso de ocho horas para cobrar el bono de 10 mil pesos que pagará el Gobierno en medio de la cuarentena por el coronavirus. “A las cero horas empezó la inscripción en la página web de la Anses. Es un aplicativo muy simple. Las personas tienen que cargar su nombre, apellido, DNI y CUIL. Luego van a recibir una confirmación de inscripción”, explicó Vanoli, en diálogo con radio Continental. La preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia comenzó este viernes para los potenciales beneficiarios cuyos documentos de identidad finalizan con los dígitos 0 y 1. El sábado podrán inscribirse quienes tengan documentos terminados en 2 y 3; el domingo los que finalicen en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 los casos de documentos terminados en 8 y 9. “Luego vamos a habilitar tres días más para que los que no pudieron cargar sus datos puedan hacerlo. El pago se hará efectivo el 15 de abril”, adelantó Vanoli. De acuerdo con la información brindada por el organismo, hasta las 11 fueron contabilizadas 906.032 anotaciones. Se registraron algunas demoras en el sistema por la cantidad de ingresos. El subsidio “llegará a 3,6 millones de personas entre todos los beneficiarios, lo que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas y monotributistas sociales”, entre otros casos. “Los beneficiarios de la AUH no tienen que hacer nada, porque ya tenemos sus datos. Ahora estamos trabajando para llegar a los no bancarizados. Una solución es que puedan cobrar en la sucursal del Correo Argentino más cercana a su domicilio”, agregó Vanoli. Como el beneficio tiene carácter de “familiar”, la Anses y la AFIP harán un entrecruzamiento de datos para ver que la persona no esté cobrando otros beneficios, como por ejemplo los jubilados, quienes están en relación de dependencia o cobran renta financiera. (DIB) < Prev Próximo >